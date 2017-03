Luxuskonzern Hermès verbucht trotz Terror zweistelligen Gewinnzuwachs

PARIS (dpa-AFX) - Das Luxusgüterunternehmen Hermès hat im vergangenen Jahr trotz der Terrorwelle in Frankreich einen Milliardengewinn eingefahren.



Der Überschuss stieg um 13 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, wie der traditionsreiche Hersteller von hochpreisigen Lederwaren und Textilien am Mittwoch in Paris berichtete. Der Umsatz der Gruppe erreichte 5,2 Milliarden Euro, das war ein Plus von 7,5 Prozent. Wegen seiner hohen Profitabilität gilt Hermès seit Jahren als "Kronjuwel der Luxusgüterindustrie".

Das Unternehmen beschäftigte Ende vergangenen Jahres 12 834 Menschen - 590 mehr als ein Jahr zuvor. In Japan verbuchte der Hersteller ein Umsatzplus von neun Prozent, in Europa waren es acht Prozent. Der Heimatmarkt Frankreich erreichte ein Plus von fünf Prozent. Wegen der Terrorwelle waren nach früheren Angaben im vergangenen Jahr deutlich weniger vermögende Touristen nach Paris gekommen als zuvor./cb/DP/jha