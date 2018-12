Luxuskino mit Liegesesseln in den Gropius Passagen / UCI eröffnet zweiten UCI Luxe Kinosaal in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Das UCI Kino in den Gropius Passagen ist ab sofort ein Luxuskino.Seit Juli liefen die Umbauarbeiten im Kino, das die ganze Zeit überin Betrieb bleiben konnte. UCI hat großzügig investiert und alleKinosäle sind ab sofort mit besonders komfortablen Luxus-Kinosesseln- so genannten Reclining Seats - ausgestattet. Deren Fußteile undRückenlehnen sind elektrisch so verstellbar, dass Kinogäste sie indie individuell bequemste Position bringen können.Das UCI Premiumformat iSense gibt es ab sofort auch in den GropiusPassagen. Der iSense Kinosaal bietet mit dem raumfüllenden TonsystemDolby Atmos ein herausragendes Sounderlebnis. Der Saal verfügtaußerdem über ein hochmodernes 4K Laserprojektionssystem.Kinogäste aus Berlin erwartet neben den Luxuskinos am MercedesPlatz und Potsdam ein weiteres UCI Luxe Kino. UCI setzt damit weiterauf ein zukunftsorientiertes Kinoerlebnis, bei dem jeder einzelneKinogast mehr Platz und Komfort erleben kann.Auch der Foyer- und Barbereich wurde neu gestaltet und wartet mitzwei Coca-Cola Freestyle Automaten auf, an denen man das individuelleLieblingserfrischungsgetränk aus über 100 Geschmacksrichtungenzusammenstellen kann.Schon jetzt können sich Kinogäste Tickets für die Weihnachtstageund ab Freitag die erste Januarwoche sichern und mit einem tollenFilm in Luxussesseln vom (vor-)weihnachtlichen Stress entspannen. AmHeiligabend kann die Wartezeit mit Matinee- undNachmittagsvorstellungen verkürzt werden. Alle Infos und Ticketsunter www.uci-kinowelt.de.Zurücklehnen und entspannen: UCI LuxeUCI Luxe ist die neue Luxuskinomarke von UCI. Ein zentraler Punktder neuen UCI Luxusmarke sind die Reclining Seats, besonderskomfortable Leder-Luxus-Kinosessel, die über elektrisch verstellbareFuß- und Rückenlehnen verfügen. Zusätzlich zu der Möglichkeit, seinenKinosessel in die individuell bequemste, halbliegende Position zubringen, bietet ein UCI Luxe Kino dem Gast auch spürbar mehrBeinfreiheit und persönlichen Raum im Saal. Darüber hinaus verfügtjedes UCI Luxe Kino über einen iSense-Premium-Kinosaal, Nach dem Filmladen ansprechend gestaltete Foyer- und Barbereiche mit speziellenAngeboten zum Verweilen ein. Mit Coca-Cola Freestyle, im Kinobereichexklusiv in der Region, wird den Gästen außerdem die Möglichkeitgeboten, sich aus über hundert Geschmacksrichtungen ihr individuellesLieblingsgetränk zusammen zu stellen. Im niedersächsischen Nordhornhat im Juli das erste UCI Luxe Kino eröffnet, Anfang November das UCILuxe Mercedes Platz in Berlin und Ende November das UCI Luxe Potsdam.Zusammen mit dem UCI Luxe Gropius Passagen hat UCI in diesem Jahrvier Luxuskinos eröffnet.Atemberaubend echt - das Premiumformat iSense:iSense ist das UCI eigene Premiumkonzept, das sich seit 2012erfolgreich in Deutschland etabliert hat. Mit dem Claim"Atemberaubend echt" steht iSense für ein Kinoerlebnis, das jedenBesucher einlädt, mit allen Sinnen in das Filmgeschehen einzutauchen.Dabei spielt das raumfüllende Tonsystem Dolby Atmos eine zentraleRolle, denn es erzeugt ein kraftvolles, dramatisches undatmosphärisches Sounderlebnis, das im wahrsten Sinne des Wortesatemberaubend ist. Flugzeuge, Raumschiffe, Tiefseemonster - alleslöst sich nun nicht mehr nur optisch, sondern auch akustisch von derLeinwand, umgibt den Kinobesucher, scheint mitten durch den Raum undüber die Köpfe des Publikums hinweg zu fliegen. Das Klangerlebniswird so realistisch und natürlich reproduziert, dass Fiktion undRealität zu einer sinnlichen Einheit verschmelzen. Effekte wie z.B.ein Flugzeugstart über die Köpfe des Publikums hinweg, einenBienenschwarm, der durch den Kinosaal schwirrt oder ein Gewittersturmwerden so zur fühlbaren, physischen Erfahrung. Der Soundmix, bei dem64 Kanäle zur Verfügung stehen, wird durch Dolby Atmos exakt sowiedergegeben, wie ihn die Soundmixer erschaffen haben und gibt denFilmemachern die völlige kreative Kontrolle über die Platzierung vonSoundeffekten und Tonbewegungen um das Publikum herum. DynamischeTonobjekte können hinzugefügt werden, die dreidimensional und präziseim Raum verortet werden und akustisch durch den Raum "wandern". DieDialoge kommen präzise von dort, wo auch die Schauspieler auf derLeinwand zu sehen sind. Toneffekte bewegen sich mit denKameraschwenks. Umgebungsgeräusche füllen den Raum - wie im richtigenLeben.Über UCIMit dem ersten Multiplex-Kino in Deutschland überhaupt brachte UCI1990 das Konzept von riesigen Leinwänden, modernem Sitzkomfort undgroßer Filmauswahl als Pionier erstmals nach Deutschland - undgleichzeitig erstmals auf das europäische Festland. Die Idee, dasKinoerlebnis immer weiter zu verbessern, bestimmt dasSelbstverständnis als Pionier im Kinobereich. Zahlreiche Innovationenhaben stetig neue Standards für die Kinobranche gesetzt. Bereits 1997verkaufte UCI das erste Kinoticket online, seit 2010 können Gästeihre Lieblingsplätze platzgenau auch mobil über die UCI App oderMobile Website buchen. UCI bietet voll digitalisierte Kinos,3D-Leinwände, hochmoderne Sitzkonzepte und ein großes Filmangebot,das durch zahlreiche Konzerte, Opern und mehr vervollständigt wird.2012 wurde das Premiumkonzept iSens eingeführt. Seit März 2014 ist es
in allen Kinos möglich mit einem "Mobile Ticket" auf dem Smartphone
direkt zum Einlass zu gehen. Seit Dezember 2015 bietet UCI seinen
Gästen mit der UCI Unlimited Card eine monatlich zahlbare
Kinoflatrate. Im Mai 2018 eröffnete UCI seinen ersten IMAX Kinosaal.
Im Juli 2018 sein erstes UCI Luxe Kino in Nordhorn. Bereits seit
Dezember 2016 gehört UCI als Teil der Odeon Cinemas Group, dem
größten Kinobetreiber Europas, zur AMC Entertainment Holding, die als
größte Kinokette der Welt mehr als 1000 Kinos mit über 11.000
Leinwänden in 15 Ländern betreibt.