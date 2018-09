Luxusgüterkonzern Richemont mit Umsatzsprung - Lambert übernimmt Chefsessel

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

GENF (dpa-AFX) - Die Geschäfte für den Schweizer Montblanc- und Cartier-Hersteller Richemont laufen gut.



Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz legte in den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres (bis Ende August) im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu, wie der Luxusgüterhersteller am Montag in Genf mitteilte. Rechnet man die Währungseinflüsse heraus, hätte das Wachstum sogar 25 Prozent betragen. Die Aktie legte im frühen Handel um 1,6 Prozent zu.

Eine besonders hohe Nachfrage verzeichnete Richemont nach eigenen Angaben in Asien und in Nord- und Südamerika. Dabei verkaufte sich besonders gut Schmuck der Marken Cartier oder Van Cleef&Arpels. Zuletzt hatte Richemont sein Onlinegeschäft mit dem Zukauf des italienischen Onlineportals Yoox Net-a-Porter (YNAP) sowie der britischen Uhren-Plattform Watchfinder gestärkt.

Zudem bekommt Richemont wieder einen Unternehmenschef. Jerome Lambert übernimmt mit sofortiger Wirkung den Chefsessel im Unternehmen, wie der Luxusgüterkonzern weiter mitteilte. Lambert war zuvor für das operative Geschäft im Konzern verantwortlich.

Die Führungsposition war seit dem Rücktritt des früheren Firmenchefs Richard Lepeu, der im März 2017 in Rente ging, vakant. Der Luxusgüterhersteller hatte Ende 2016 nach einer längeren Nachfrageflaute bei teuren Uhren und edlem Schmuck seine Führungsstruktur neu geordnet. So hatte Richemont beschlossen, auf einen neuen Vorstandschef zu verzichten./mne/elm/jha/