Luxusgigant Donatella Whisky: Mit Wachstum von 4186% eine treibende Kraft der europäischen Wirtschaft / Platz 12 unter allen Branchen und Unternehmen Europas (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Pirmasens (ots) -Der Unternehmer Matthias Steinmetz hat es mit seinem Unternehmenin die Pole-Position der Luxus- und Spirituosen-Industrie geschafft.Der Rheinland-Pfälzische Luxusgigant Donatella Whisky gehört nunoffiziell zu den wachstumsstärksten Unternehmen Europas. DasUnternehmen belegt Platz 12 der "FT1000 Europe's Fastest GrowingCompanies 2019". Die Financial Times veröffentlichte diese Daten am1. März 2019 in Kooperation mit der Statista GmbH und dem zuständigenWirtschaftsprüfer des Unternehmens.Der Luxusgigant ist mit einem Wachstum von 4186% eine treibendeKraft der europäischen Wirtschaft. Platz 12 unter allen Branchen undUnternehmen Europas. Das ist ein Status, den nicht viele Unternehmenerklimmen können. Würde man das Ranking auf die Luxusbranche oderSpirituosenbranche reduzieren, dann würde der Luxusgigant DonatellaWhisky sogar auf Platz 1 von Europas wachstumsstärksten Unternehmenlanden.Steinmetz kann bestätigen, dass es der Luxusbranche nach wie vorgut geht und sich gute Qualität, guter Service und Perfektiondurchsetzen kann. Sein Unternehmen gehört heute zu den hochwertigstenund preisgekrönten Luxusmanufakturen weltweit. Im Juli 2018 nahmDonatella Whisky erstmals mit einem Whisky aus dem DonatellaSortiment an den Meininger International Spirits Awards (ISW) teilund wurde von einer 60-köpfigen Jury bei einer Blindverkostung mitGOLD ausgezeichnet. Die Donatella Produktpalette reicht vom 18 Jahrealten blended Whisky bis hin zum 50 Jahre alten Single Malt ScotchWhisky. Ab Mitte März möchte der Unternehmer auch die Hochkaräter ausdem Hause Donatella vorstellen. Dazu gehört auch ein mehr als 65Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, mit einer limitierten Auflagevon gerade mal 25 Flaschen.Brexit und EU-Deal sind vollkommen neutrale ThemenJede Flasche Scotch Whisky auf dem weltweiten Markt stammtnatürlich aus Schottland. Viele Destillerien, Abfüller und WhiskyHändler sind bezüglich dem Brexit EU-Deal derzeit in Sorge. Auchviele Anleger, Käufer und Verkäufer haben derzeit starke Bedenken umden edlen Tropfen aus Schottland. Das Thema Brexit und EU-Dealbeschäftigt den Inhaber von Donatella Whisky jedoch wenig. Für seineKunden und auch für seine Geschäftspartner in Schottland ist derBrexit ein vollkommen neutrales Thema, dass keinerlei Auswirkungenauf deren Geschäfte haben wird. Ein großer Teil seinerGeschäftspartner aus Schottland seien sogar gegen den EU-Deal undbevorzugen den Handel unter den Regularien der World TradeOrganisation (WTO).Er war schon immer auffallend und provokantHinter dem Unternehmen steht Matthias Steinmetz, der 36-jährigeInhaber und Gründer des Unternehmens. Er versteht seine Marke alsLifestyle, ein luxuriöses und elegantes Geschmackserlebnis verbundenmit Style, Eleganz und Provokation. Steinmetz ließ sich noch nie inseinem Leben in die Schranken weisen und folgte schon immer seinenZielen. Auch wenn er immer als auffallend oder provokant betiteltwurde, setzte er damit seine eigenen Trends. Genau dieser Lifestylefindet sich auch in seine Whisky Produkten wieder. Alle DonatellaProdukte werden natürlich exklusiv von dem Inhaber designt, signiertund in limitierten Auflagen vertrieben.Donatella Whisky vertreibt seine Spirituosen über einunternehmenseigenes Vertriebsnetz, das zwei eigene Online-Shops undeine Hand voll exklusive Vertriebspartner in der ganzen Welt umfasst.Für Steinmetz ist Luxus nicht nur ein guter Whisky, sondern einLifestyle und zugleich ein absolut einzigartiges Erlebnis. Menschendefinieren sich über ihre Taten, Statusobjekte oder Kleidung undsetzen damit Akzente. Die Produkte des Luxusgiganten setzen ebenfallsAkzente und haben ein einzigartiges Image. Ein Mix aus Luxus,Geschmackserlebnis, Freiheit, Provokation aber auch ein Statussymbol.Investoren Adé?2018 erhielt Steinmetz bereits zwei Übernahmeangebote von einemUnternehmen aus London und Paris. Beide Angebote wurden jedoch vonihm abgelehnt. Für die Zukunft kann Steinmetz sich durchaus eineKooperation oder eventuelle Investoren vorstellen aber seinLebenswerk steht definitiv nicht zum Verkauf. Über viele Jahreinvestierte er viel Zeit, Schweiß, schlaflose Nächte und Herzblut insein Unternehmen. Er hat es bisher geschafft ohne Hilfe vonInvestoren, Partnern oder Banken auszukommen. Sein Mindset besagt"Jeder Mensch kann alles und jedes Ziel erreichen, vollkommen egalwelche Nationalität man hat oder aus welcher Einkommensschicht mankommt!" Er wollte schon immer ein Teil der Luxusbranche sein und dasist er heute auch.Pressekontakt:Mediensprecher/Public RelationsAchim Wolf (Donatella|Doretti)Tel: +49 (0) 6331 / 674277presse@donatella-doretti.comOriginal-Content von: Donatella|Doretti, übermittelt durch news aktuell