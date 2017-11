Luxus-Trend: Juwelier-Filiale schlägt Online-Shop (FOTO)

München (ots) -Wenn es um den Einkauf von Luxuswaren wie Uhren und Schmuck geht,setzen deutsche Verbraucher auf die Old Economy: Zwei Drittel ziehenaktuell den Besuch eines Fachgeschäfts dem Online-Shop vor. DerGrund: Die Kunden schätzen die persönliche und fachliche Beratungeines Juweliers. Gleichzeitig wünscht sich allerdings gut jederDritte, dass der Händler des Vertrauens zusätzlich ein eigenesOnline-Angebot betreibt. Das sind Ergebnisse desINHORGENTA-Trendindex 2018 der Messe München. Dazu wurden 1.060Verbraucher bevölkerungsrepräsentativ in Deutschland befragt."Wichtige Botschaft an den Fachhandel: Die Mehrheit derVerbraucher möchte künftig noch individueller beraten werden", sagtStefanie Mändlein, Projektleiterin der INHORGENTA MUNICH. "71 Prozentsprechen sich für maßgeschneiderten Service aus." Damit punktet derFachhandel auch im Online-Kanal: 62 Prozent der Kunden können sicheine persönliche Beratung im Internet gut vorstellen. "Wir sehen inden Umfrageergebnissen einen Appell an die Branche, die Chancen derdigitalen Welt mit dem traditionellen Geschäft stärker zu verbindenund dabei den persönlichen Draht zum Kunden weiter auszubauen", sagtMändlein."Rote Linie" beim Online-KaufGibt der Juwelier seinen Kunden die Wahl zwischen Online- undAnalog-Shop, spielt für die Verbraucher der Bestellwert eineentscheidende Rolle, für welchen Kanal sie sich entscheiden: DieGrenze beim Online-Kauf liegt für gut jeden Zweiten (55 Prozent) beimaximal 100 Euro. Im Preissegment bis maximal 499 Euro ist noch knappjeder Dritte (30 Prozent) zum Internetkauf bereit und ab 500 Euroknapp jeder Vierte (23 Prozent). Allerdings wünschen knapp dreiViertel der Befragten eine spezielle Versicherung für den Versand vonUhren und Schmuck. Ebenso sind die Kunden an zertifiziertenEchtheitsnachweisen für den Onlinekauf interessiert - 63 Prozent istdas sogar ausgesprochen wichtig.Neuer Glanz für alte StückeBei der Bewertung der traditionellen Filiale steht das Know-howder Juweliere hoch im Kurs, wenn es beispielsweise um dieEinschätzung von Familienschätzen geht: Mehr als die Hälfte derVerbraucher (52 Prozent) wünscht sich eine Beratung zur Umarbeitungoder zum Einschmelzen von altem Schmuck und Uhren.INHORGENTA-Trend-Index 2018 - Uhren und SchmuckFür den INHORGENTA-Trend-Index der Messe München wurden imSeptember 2017 bevölkerungsrepräsentativ insgesamt rund 4.000Verbraucher in Deutschland (N=1.060), Großbritannien (N=1.025), derSchweiz (N=1.001) und Italien (N=1.118) von einemMarktforschungsinstitut zu den Trends in der Uhren- undSchmuckbranche befragt.INHORGENTA 2018 - Die Welt von Schmuck, Edelsteinen und UhrenDie ganze Welt von Schmuck, Edelsteinen und Uhren wird vom 16. bis19. Februar 2018 auf der INHORGENTA MUNICH gezeigt. Gemeinsam mit denHerstellern, Designern und dem Schmuck-Großhandel gestaltet die Messeerfolgreich die Zukunft der Branche. Auf einer Hallenfläche von65.000 Quadratmetern treffen sich rund 1.000 Aussteller aus 40Ländern sowie rund 30.000 Fachhändler aus über 70 Ländern.Weitere Informationen zur INHORGENTA finden Sie hier:https://www.inhorgenta.comFotos & Logoshttps://www.inhorgenta.com/presse/newsroom/fotos-logos/index.htmlVideos https://www.inhorgenta.com/ueber-die-messe/fotos-videosMesse MünchenDie Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen fürInvestitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien einer derweltweit führenden Messeveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich über50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den mehr als200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in München, im ICM -Internationales Congress Center München, im MOC VeranstaltungscenterMünchen sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihrenTochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen inChina, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nigeria,Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk vonBeteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika und Südamerikasowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Länder ist dieMesse München weltweit präsent.Pressekontakt:MESSE MÜNCHEN GMBHPR ManagerMessegelände81823 MünchenDeutschland/GermanyTel. +49 89 949-21488Fax +49 89 949 97-21488Ivanka.Stefanova-Achter@messe-muenchen.dewww.messe-muenchen.deeconNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: INHORGENTA MUNICH, übermittelt durch news aktuell