Luxus-Immobilienagentur Kay & Co aus Central London startet Mitgliedschaft im Netzwerk von Berkshire Hathaway HomeServices in den USA

London (ots/PRNewswire) -Renommierte Agentur, die für Kundenservice und Marktkenntnisbekannt ist, wird ab November 2018 als Berkshire HathawayHomeServices Kay & Co auftreten.Berkshire Hathaway HomeServices kündigte durch die Unterzeichnungeiner Vereinbarung mit der Luxus-Immobilienagentur Kay & Co. dieErweiterung seines Franchise-Netzwerks auf den Londoner Markt an. AbNovember 2018 wird die Agentur als Berkshire Hathaway HomeServicesKay & Co. auftreten.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/741907/Kay_and_Co.jpg )Die Unterzeichnung markiert den zweiten Franchisenehmer außerhalbder USA von Berkshire Hathaway HomeServices, nachdem derFranchisemakler im Mai mit Rubina Real Estate aus Berlin den erstenglobalen Partner gefunden hatte. Kay & Co plant in den nächsten zehnJahren die Expansion auf den Markt der Londoner "PrimeCentral"-Immobilien durch Akquisitionen und Joint Ventures miterstklassigen Agenturen und durch die Hinzufügung von bis zu 10eigenständigen Büros."London gehört als eines der wichtigsten Zentren fürinternationale Geschäfte und als attraktiver Markt für globalesKapital, das in Immobilien investieren möchte, zu unseren höchstenPrioritäten", sagte Gino Blefari, Präsident und CEO des Netzwerks."Wir freuen uns sehr, mit Kay & Co in den Markt einzutreten, einerImmobilienagentur, die für außergewöhnliche Führungsqualitäten,sachkundige, fest angestellte Makler und unermüdlichen Kundenservicebekannt ist. Ebenso wichtig ist, dass die Kernwerte und dieWachstumsbestrebungen des Unternehmens unseren eigenen Werten,Vertrauen, Integrität, Stabilität und Langlebigkeit entsprechen."Kay & Co, im Jahr 1982 von Chairman Samuel Bikhit gegründet,bleibt ein unabhängig operierendes und selbständig geführtesUnternehmen. Es bedient Londons exklusive Stadtviertel Mayfair, HydePark, Marylebone, Regent's Park, King's Cross, Bayswater, Paddingtonund West End. Das Immobilienbüro wurde kürzlich bei den renommiertenARMA ACE Awards, bei denen die führenden Verwalter und Lieferantenvon Wohnimmobilien Großbritanniens anerkannt werden, als "SmallerManaging Agent of the Year" ausgezeichnet. Es ist auch langjährigerPreisträger der British Property Awards, ein Anerkennungsprogramm,das Verbrauchern hilft, Immobilienagenturen zu wählen."Wir sind stolz darauf, die Marke Berkshire Hathaway HomeServicesnach London zu bringen", sagte Bikhit. "Wir sind davon überzeugt,dass die Londoner und unsere vielen amerikanischen Kunden in derStadt die Marke annehmen und ihre Marketing-Attraktivität erkennenwerden."Martin Bikhit, Geschäftsführer von Kay & Co, fügte hinzu: "Wirfreuen uns, diese Vereinbarung mit Berkshire Hathaway HomeServiceseingehen zu können. London ist ein globaler Knotenpunkt, der Menschenaus der ganzen Welt anzieht. Als Spezialisten für den Immobilienmarktvon Central London sind wir davon überzeugt, dass London für vieleweiterhin eine erstrebenswerte Wahl bleiben werden."Timing für die Markenumstellung seiner Agentur sei ideal, soMartin Bikhit, da ein Zustrom von Unternehmen nach London dieNachfrage nach Luxuswohnimmobilien mit großer Wahrscheinlichkeitantreiben würde. "Wir glauben, dass das Interesse vonEigenheimkäufern in Gebieten von Central London zunehmen wird,bedingt durch den Einzug der globalen Technologiegiganten Apple inBattersea Power Station, Twitter in Soho, Instagram und Snap - derMuttergesellschaft von Snapchat - in Fitzrovia und Google undFacebook in King's Cross," erklärte er. "Diese und andere Unternehmenhaben fundierte Entscheidungen zur Einrichtung von Hubs in Londongetroffen. Ihre Mitarbeiter werden in den kommenden Monaten undJahren Eigenheime benötigen, und Berkshire Hathaway HomeServices Kay& Co steht bereit, sie bei diesen Bemühungen zu unterstützen."Als Teil des Netzwerks erhält Kay & Co zukünftig Zugriff auf dieweltweite Netzwerkplattform des Franchisemaklers, einer Suite mitleistungsstarken Tools für die Neukundengewinnung,Marketingunterstützung, Social Media, Vertrieb und Verbreitung vonVideos und mehr. Das Netzwerk bietet außerdem internationaleBörsen-Syndizierung, professionelle Ausbildung und das exklusiveLuxury-Collection-Marketingprogramm für High-End-Angebote."Unsere langjährigen Kunden werden von dieser internationalenAllianz profitieren, die neue Möglichkeiten mit den Franchisenehmernvon Berkshire Hathaway HomeServices eröffnet", sagte Martin Bikhit."Wir schließen uns einem Netzwerk von Top-amerikanischen unddeutschen Immobilienagenturen an und freuen uns daher sehr auf dieZukunft."Samuel Bikhit reflektierte, dass seine familiengeführteImmobilienagentur im Laufe der Jahre gereift ist und sich bewährthat. "Kay & Co tritt in eine ganz neue Ära ein, mit einer Fülle vonErfahrungen im Markt Central London, den unser Team so sehr liebt,"sagte er. "Wir haben Zeiten erlebt, in denen der Markt boomte und wirhaben schwierige Zeiten überstanden." Unsere Erfahrungen haben unsEinsicht und Verständnis für die Gebiete und Kunden, die wirbedienen, verschafft. Diese Kenntnisse sind einzigartig und schwer zuüberbieten."Kay and Co wird im November seine Markenzugehörigkeit auf einerGalaveranstaltung in London feiern, an der Makler, Gäste undVertreter von Berkshire Hathaway HomeServices teilnehmen werden.Informationen zu Berkshire Hathaway HomeServices Kay & CoKay & Co. ist seit 36 Jahren eine luxuriöse LondonerImmobilienagentur, die sich auf den Verkauf, die Vermietung und denBau der exklusivsten Immobilien und Boutique-Neubauten der englischenHauptstadt spezialisiert hat. Besuchen Sie http://www.kayandco.comInformationen zu Berkshire Hathaway HomeServicesBerkshire Hathaway HomeServices mit Sitz in Irvine imUS-Bundesstaat Kalifornien ist seit seiner Gründung im September 2013mit mehr als 47.000 Maklern und 1.400 Büros eines der am schnellstenwachsenden Immobiliendienstleistungs-Netzwerk in den USA. Die Markewurde kürzlich in der Harris Poll EquiTrend Studie von 2018 als "RealEstate Agency Brand of Year" (Immobilienmaklermarke des Jahres) und"Most Trusted Real Estate Brand" (Zuverlässigste Immobilienmarke)ausgezeichnet. Besuchen Sie http://www.berkshirehathawayhs.com