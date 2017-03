Hamburg/Münster (ots) -Grillen hat sich als eigene Kultur etabliert. "Größer, schneller,heißer" lautet die Devise für viele Hobby- und Profigriller. Fürechte Fans der Grillkultur, denen neben technischer Hochleistungenauch eine ansprechende Optik wichtig ist, betritt jetzt der Block Ddie Grillflächen. Der erste Gasgrill aus dem Hause Flammkraft(http://www.flammkraft.de) zeigt sich mit geschlossener Front undklaren Linien als echtes Designerstück. Das setzt sich auch in seinenOberflächen fort: Als erster Hersteller nutzt Flammkraft dasTrendmaterial Beton zur Verkleidung. Alternativ bringenEdelstahlverkleidungen in sieben verschiedenen Tönen Farbe ins Spiel.Funktional entpuppt sich der Block D als heißes Ding: BeiTemperaturen bis zu 900 Grad Celsius sind alle Voraussetzungen fürGrillen auf Profi-Niveau erfüllt. Sein Geheimnis: drei starkeInfrarotbrenner.Echtes Grillerlebnis dank modernster TechnikDrei leistungsstarke, gasbetriebene Infrarotbrenner bringen dieKeramikplatten des Grills mithilfe tausender Flammenauslässe zumGlühen. Bei direkter Strahlungshitze erreicht der Block D so bis zu900 Grad Celsius. Diese hohe Temperatur hält den Fleischsaft, dieAromen und die Vitamine im Grillgut und sorgt so für den echtenGrillgeschmack. Indirekt wird dann auf der großen Grillfläche weitergegart bei 100 bis 350 Grad Celsius. Insgesamt stehen 90x40 cmGrillfläche zur Verfügung - ausreichend Platz, um viele Gäste zuverköstigen oder unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zuzubereiten.Der Grill als Designerstück - Unikate in BetonFür den Korpus setzt Flammkraft als erster Hersteller Beton alsVerkleidung ein. Damit wird jeder Grill zum Unikat (Preis: 5.490Euro). Für die farbige Ausführung in Edelstahl stehen siebentiefmatte Farbtöne zur Auswahl (Preis: 4.890 Euro).Über Flammkraft:Flammkraft wurde 2015 von Knud Augustin und Manuel Lasargegründet. Die Ingenieure haben aus ihrer Leidenschaft für dasGrillen und ihrem Faible für deutsche Qualitätsarbeit heraus ihreneigenen Grill entwickelt. Block D vereint höchste Ansprüche an Designund Material mit höchster Leistung: Die Infrarotbrenner erreichenTemperaturen von bis zu 900 Grad Celsius. Das Unternehmen hat seinenSitz in Münster. www.flammkraft.deWeitere Informationen und Bildmaterial zum Downloaden:http://www.kauz-und-schrulle.de/flammkraftPressekontakt:Kauz und SchrulleSusanne Stock, Tel. +49 (40) 1819 5895Theodossios Theodoridis, Tel. +49 (40) 2354 5745depesche@kauz-und-schrulle.deOriginal-Content von: Flammkraft, übermittelt durch news aktuell