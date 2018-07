Luxshare Precision Industry: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Luxshare Precision Industry-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 19,31 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Luxshare Precision Industry auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Luxshare Precision Industry beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,24 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,24) für diese Aktie. Luxshare Precision Industry bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

