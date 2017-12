Luxottica Group Aktie: Wetterphänomene belasten die Bilanz!

Weitere Suchergebnisse zu "Luxottica":

Luxottica hatte im 3. Quartal unter widrigen Wetterphänomenen zu leiden. Die Gruppe meldete einen Umsatzrückgang, weil die Geschäfte in Nordamerika durch die heftigen Stürme im September empfindlich beeinträchtigt wurden. Im Juli und August hatte der Konzern noch Zuwächse verbucht. In Florida und Puerto Rico mussten die Geschäfte zeitweise geschlossen werden; die meisten davon für mehr als eine Woche. So sanken die Einzelhandelsumsätze in Nordamerika um 9,7% (währungsbereinigt -4,6%) auf 1,1 Mrd €.

Essilor braucht ein starkes Schlussquartal

Zugelegt hat Luxottica in Europa, wo der Umsatz um 14,2% auf 457 Mio € wuchs. Im asiatisch-pazifischen Raum drückten vor allem Umstrukturierungen in China den Umsatz, der um 5,2% sank. In den ersten 9 Monaten kam Luxottica auf einen Umsatz von 7,06 Mrd €. Damit übertraf er den Vorjahreswert um 1,7%. Der Konzern, zu demMarken wie Ray-Ban und Oakley gehören, strebt seit Jahresbeginn eine Fusion mit dem französischen Brillenglashersteller Essilor an.

Doch auch bei der Nummer 1 für Brillengläser liefen die Geschäfte nicht ganz rund. In den ersten 9 Monaten lag das organische Umsatzwachstum – also der Anstieg ohne Währungseffekte sowie den Folgen durch Zu- und Verkäufen – bei 2,5% und damit unterhalb der erst im Sommer gesenkten Prognose von rund 3%. Essilor braucht also noch ein starkes Schlussquartal, um diese Ziel zu erreichen. Insgesamt ist der Umsatz dank Zukäufen um 6,7% auf 5,66 Mrd € gestiegen.

