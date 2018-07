Luxking: Daran scheiden sich die Geister

Für die Aktie Luxking aus dem Segment "Bürodienstleistungen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Singapore am 24.07.2018 ein Kurs von 0,345 SGD geführt.Unser Analystenteam hat Luxking auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Luxking liegt bei einem Wert von 4,64. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Manufactured Goods" (KGV von 43,06) unter dem Durschschnitt (ca. 89 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Luxking damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

