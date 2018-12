Luxin Venture Capital: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am 26.12.2018 ging die Aktie Luxin Venture Capital an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 17,14 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Wie Luxin Venture Capital derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Luxin Venture Capital. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Luxin Venture Capital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,32 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Construction Materials einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,34 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Luxin Venture Capital damit 30,07 Prozent über dem Durchschnitt (-23,91 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Construction Materials" beträgt -23,91 Prozent. Luxin Venture Capital liegt aktuell 30,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".