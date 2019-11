Luxfer: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "SunPower":

Luxfer, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 00:19 Uhr) mit 17.8 USD sehr deutlich im Plus (+2.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Luxfer entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Luxfer weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,87 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 2,1 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,76 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Luxfer wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 324,18 liegt Luxfer über dem Branchendurchschnitt (525 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 51,9 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.