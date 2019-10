Luxemburgs Regierungschef warnt vor Chaos-Brexit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Gefahr eines Chaos-Brexits in zwei Wochen ist aus Sicht des luxemburgischen Ministerpräsidenten Xavier Bettel noch nicht gebannt.



"Wenn wir uns anhören, was von Politikern in Großbritannien gesagt wird, dann hoffe ich wirklich, dass wir nicht am Ende des Monats im Szenario eines ungeregelten Brexits sind", sagte Bettel am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.

Für den Fall, dass das britische Unterhaus am Samstag den mit der EU vereinbarten Austrittsvertrag ablehnt, schloss Bettel einen weiteren Aufschub nicht aus. Allerdings müsse es dafür einen guten Grund geben. "Das britische Volk hat eine Entscheidung getroffen, wir können nicht immer nur morgen, morgen, morgen sagen, wir müssen auch einmal Entscheidungen treffen", sagte der Regierungschef.

Auch der britische Premier Boris Johnson wolle den Brexit über die Bühne bekommen. Gebe es aber eine gute Begründung, würde Luxemburg eine Verlängerung der Austrittsfrist mittragen, sagte Bettel.

Die EU und Großbritannien hatten sich am Donnerstag auf eine Änderung des Brexit-Vertrags geeinigt. Das Unterhaus soll am Samstag darüber entscheiden./vsr/DP/fba