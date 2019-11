Singapur (ots/PRNewswire) - Luxasia erhält den Best eCommerce Customer ServiceAwardLuxasia (http://bit.ly/luxasiaprtrack), der Omnichannel-Leader fürLuxus-Kosmetikmarken im asiatisch-pazifischen Raum, ergatterte letzte Woche beider Verleihung der Asia eCommerce Awards die Gold-Auszeichnung für den BesteCommerce Customer Service und sicherte sich zwei Bronze-Auszeichnungen für dasBest eCommerce-Fulfilment und den Best E-Tailer im Sektor Gesundheit undKosmetik. Diese Auszeichnungen würdigen Luxasias branchenführende Bemühungen,eCommerce für globale Luxus-Kosmetikmarken zu erschließen.Die vom Magazin Marketing organisierten und von einer unabhängigen Jury auserfahrenen Marketingspezialisten und Branchenexperten vergebenen Awards würdigenherausragende Leistungen im eCommerce und präsentieren die Besten unter denMarken, E-Händlern, Agenturen und Business-Enablern in Südasien, Südostasien,Australien und Neuseeland."Die herausragende Anerkennung, die wir in allen drei Kategorien erhalten haben,ist eine klare Bestätigung der Exzellenz von Luxasia im BereicheCommerce-Enablement", sagte Manvi Kathuria, Regional General Manager füreCommerce, Luxasia. "Unsere Fähigkeit, die Komplexität der Vorgänge auf demMarkt zu bewältigen, ohne die Orientierung am Verbraucher zu verlieren, istunser wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Diese seltenen Fähigkeiten sind es,auf die globale Luxus-Kosmetikmarken bei der Auswahl ihres idealeneCommerce-Partners besonders achten, und wir sind stolz darauf, die Erwartungenin diesen Aspekten ständig zu übertreffen", fügte sie hinzu.Luxasia bietet derzeit mehr als 150 Marken den Zugang zum größten Einzelhandels-und eCommerce-Netzwerk im asiatisch-pazifischen Raum aus einer Hand. Über seinetraditionelle Stärke im Luxus-Einzelhandel hinaus arbeiten mehr als 50eCommerce-Spezialisten mit Marketing-Teams zusammen, um eine Repräsentation vonLuxus-Marken für den Online-Handel in mehr als 280 Marken-E-Shops zu erreichen.Zum Beispiel hat Luxasia in China den Online-Verkauf ermöglicht, um die Erfolgevon Hautpflegemarken wie Peter Thomas Roth und Dr. Brandt zu beschleunigen. InZahlen ausgedrückt sind das mehr als 200 Millionen Social Media Impressionen und1,6 Millionen Engagements in einem Jahr, was den Markenumsatz und dieBekanntheit in China vervielfacht. Luxasia sorgt nicht nur dafür, dass Markenauf Chinas beliebten Marktplätzen wie TMall, Little Red Book, JD.com undSephora.com vertreten sind, sondern engagiert zudem Prominente und Key OpinionLeaders (KOLs) auf Weibo, Douyin und WeChat, um die Reichweite und Resonanzseiner Marken bei den chinesischen Konsumenten zu verstärken."Wir haben in den letzten drei Jahren strategisch in den eCommerce investiert,um der führende Omnichannel-Kosmetikpartner im asiatisch-pazifischen Raum zuwerden, und haben seit 2016 hervorragende Ergebnisse mit einem mehr als30-fachen Wachstum im eCommerce erzielt. Bis 2020 wird Luxasia unsereneCommerce-Erfolg durch ein Joint Venture mit Purplle, dem zweitgrößteneCommerce-Anbieter in Indien, steigern und uns und unseren Markenpartnern Zugangzum größeren indischen Subkontinent verschaffen", erklärte Dr. Wolfgang Baier,Group Chief Executive Officer, Luxasia.Neben der Repräsentation von mehr als 60 globalen Kosmetikmarken imOnline-Bereich zählen unter anderem auch die Safilo Group, Disney und LEGO zuLuxasias eCommerce-Markenpartnern.Mehr über Luxasia, unser Einzelhandels- und eCommerce-Netzwerk, und wie wir denMarkenerfolg von Luxus-Kosmetikmarken im asiatisch-pazifischen Raum ermöglichen,erfahren Sie unter www.luxasia.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1036665/Luxasia_Best_eCommerce_CS_Award.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1036666/Luxasia_Logo.jpgPressekontakt:Brynner Janantobrynnerjananto@luxasia.comT.: +65-6488-8928M.: +65-9856-7597Beatrice LauLuxasia@klarecocomms.comT.: +65-6333-3449M.: +65-9828-4393Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139175/4452987OTS: LuxasiaOriginal-Content von: Luxasia, übermittelt durch news aktuell