Köln (ots) - Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen wurde in dergestrigen Live-Sendung "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO" derArbeitsplatz des Videoassistenten im Studio aufgebaut und dieArbeitsschritte mit dem aktuellen Bundesligaschiedsrichter undVideoassistenten Sascha Stegemann und dem neuen ProjektleiterVideoassistent Lutz Michael Fröhlich nachgestellt und erklärt.Es folgen Zitate zur freien Verwendung bei Quellenangabe "100%Bundesliga/NITRO".Eigentlich testen die Deutschen Neuerungen so lange aus, bis alleseinwandfrei funktioniert. Was ist hier schief gelaufen?Lutz Michael Fröhlich: "Man wünscht sich das alles ein bisscheneinfacher, das ist keine Frage! Aber auf der anderen Seite geht es umFußball. Wir haben viele Leute, die da mitsprechen, die allemitgenommen werden müssen. Ich denke, da wurde in der Vergangenheitein bisschen was versäumt. Wir haben uns zu sehr auf unsere Meinungkonzentriert und nicht in die Fußballszene reingehört; beiSportdirektoren, Zuschauern und bei den Medien."Warum braucht man einen VRA, ein einfacher Monitor amSpielfeldrand muss doch genügen? Wird die Verantwortung einerEntscheidung zwischen den Posten nicht einfach 'hin und hergeschoben'?Lutz Michael Fröhlich: "Wir legen sehr großen Wert darauf, dassdie Verantwortung der endgültigen Entscheidung beimFeldschiedsrichter liegt. Wenn eine klare Information kommt,beispielsweise 'Abseitsentscheidung', brauche ich keinenVideomonitor, das ist faktisch eine Wahrnehmungsfrage. Bei einerBewertung von Spielvorgängen kann es allerdings schon mal sein, dasses notwendig ist, sich als Schiedsrichter ein Gesamtbild derSituation zu machen, bevor man eine Entscheidung treffen kann"Stellungnahme von Lutz Michael Fröhlich zu seinem Zitat aus demJahr 2007: ("Während des Spiels bin ich nicht dafür, weil das diePhilosophie des Fußballs zerstören würde. Wenn man sich ständig dieFernsehbilder anschauen muss, kann man die Dynamik und den Spielflusseines Fußballspiels völlig vergessen. Zudem sind der Nutzen und derAufklärungswert durch den Einsatz des TV-Beweises im Spiel äußerstzweifelhaft.")Stellungnahme: "Zehn Jahre sind seit diesem Zitat vergangen. DieZeit war damals noch nicht reif, damals herrschte noch eine andereAuffassung bei mir. Jeder ist daran interessiert, dass die richtigeEntscheidung getroffen wird. Aber die Spontanität des Fußballs wirdan dieser Stelle umgelenkt. Wenn man möchte, dass möglichst korrekteEntscheidungen getroffen werden, muss man Abstriche machen."Die nächste Ausgabe von "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO" gibtes am 04. Dezember 2017, um 22.15 Uhr.Pressekontakt:Claus RichterNITROEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuell