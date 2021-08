Luther Burbank: Da kann man nur noch staunen?

Per 04.08.2021, 19:11 Uhr wird für die Aktie Luther Burbank am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 12.99 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Luther Burbank einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Luther Burbank jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Luther Burbank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Dividende: Luther Burbank hat mit einer Dividendenrendite von 3,69 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt +0,58. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Luther Burbank-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,85 und liegt mit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 20,44. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Luther Burbank auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

