Lust auf ein klimafreundliches Weihnachtsfest mit gutem Gewissen? / Dann müssen Sie einen echten Weihnachtsbaum kaufen

"Echte Weihnachtsbäume sind eben doch am schönsten"Dies ist eine der Botschaften von Maxi Gstettenbauers neuer Weihnachtsshow, diein nur einer Woche mehr als 200.000 deutsche Fans erreicht hat.Die Probleme von Plastik in den Weltmeeren, die Tieren und Pflanzen schaden,eskalieren. Auch unsere eigene Gesundheit ist bedroht. Politiker undOrganisationen wie plasticchange.org und viele andere tun alles, um das Problemeinzudämmen.Wir Verbraucher können mit kleinen, einfachen Änderungen in unserem Konsum undVerhalten beitragen, die Probleme zu lösen und die Plastikverschmutzungeinzudämmen.Reduzieren Sie beispielsweise den Kauf und die Verwendung von Plastiktüten,verwenden Sie die, die Sie zu Hause haben. Kaufen Sie kein Wasser mehr inPlastikflaschen und kaufen Sie einen echten Weihnachtsbaum, anstatt einenskünstlichen Weihnachtsbaumes, der von China nach Deutschland transportiertwurde.Es ist so einfach, etwas Gutes für sich, die Umwelt und die nächstenGenerationen zu tun.Der CO2-Fußabdruck ist deutlich geringer, wenn Sie einen echten Weihnachtsbaumkaufen.- Wussten Sie, dass ...Sie mindestens 17 Jahre lang einen Weihnachtsbaum aus Plastik aufstellen müssen,bevor die Ökobilanz ausgeglichen wird?"- Und ... Wussten Sie, dass...ein echter Weihnachtsbaum acht bis zehn Jahre wächst, also in dieser Zeit CO2speichern kann?Auf der Facebook-Seite von Maxi Gstettenbauer hören Sie viele weitere gute undhumorvolle Argumente für echte Weihnachtsbäume. Klicken Sie hier...https://www.facebook.com/watch/?v=465225977684283Hinter der Kampagne steht der Verband Dänische Christbäume - Bäume & Schnittgrün(christmastree.dk/de). Der Verband verweist auch auf die Webseiteplastikchange.org, wo sie 7 gute Tipps zur Änderung Ihrer Gewohnheiten und zurReduzierung von Plastikmüll finden.https://plasticchange.org/tips-against-plastic-waste/Der Verband wünscht allen ein gutes und klimafreundliches Weihnachtsfest undermutigt Sie, dieses Wissen mit Ihrer Familie, Ihren Kollegen und anderenNetzwerken zu teilen.