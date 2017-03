Lust am Leben: Campingurlaub in Kärnten - BILD

In Österreichs sonnigem Süden findet jeder seinenLieblingsplatz: Mehr als 100 Campingplätze stehen zur Auswahl- viele auch mit Ferienwohnungen, Mietcaravans und MobileHomes.Klagenfurt (ots) - Dem Abenteuer "Leben" auf der Spur. MagischeOrte entdecken, durch Wiesen und Wälder streifen, in kleinen Dingengroße Schätze sehen, wie es sonst nur Kinder können. Jeder Menschverbindet mit seiner Kindheit einen unverwechselbaren Geschmack,spezielle Gerüche, die unvergesslich sind und uns wieder hineinfallenlassen. Ins große Abenteuer. Wieder Kind sein, einen ganzen Urlaublang. In Kärnten, dem Land voller Berge und Seen, einem Paradies fürCamper, können Sie dem Geschmack der Kindheit auf Schritt und Trittbegegnen und die unvergleichliche Freiheit und Leichtigkeit inKindertagen auf Kärntens Campingplätzen genießen.Auf den mehr als 100 Campingplätzen mit 16.000 Stellplätzen istKomfort und Wohlbefinden deutlich spürbar. Hier findet jeder seinenLieblingsplatz - egal ob an einem Badesee, am Fuße der Alpen, amromantischen Flussufer, am Bauernhof oder an einem derFKK-Campingplätze in Südkärnten, am Millstätter See und KeutschacherSee. 20 Campingplätze sind mit dem Kärnten Qualitätssiegelausgezeichnet. Mit hoher Service- und Dienstleistungsqualität wirdhier eine ganz besondere Atmosphäre des Wohlgefühls und der Begegnunggeschaffen.Zudem verfügen viele Anlagen über komfortable Ferienwohnungen,komplett eingerichtete Mietcaravans und gediegene Mobile Homes alsalternative Unterkunftsmöglichkeiten. Neue Mobile Homes bieten heuerbeispielsweise Strandcamping Gruber am Faaker See oder SeecampingHoffmann am Ossiacher See. Besonders hochwertige Mietunterkünftefindet man u.a. bei Camping Breznik am Turnersee (Mobil Home),Seecamping Berghof am Ossiacher See (Ferienhäuser mit Privatsauna),Camping Brunner (Ferien-Chalets) oder Camping Schluga (moderneApartments, großzügiger Spa-Bereich). Es muss also nicht immer dereigene Campingwagen sein, um einen Urlaub auf einem Campingplatz inKärnten genießen zu können.Zwtl.: Möglichkeiten für PedalritterDie Berg- und Seenwelt Kärntens begeistert Genussradler genausowie Mountainbiker und Rennradfahrer. Möglichkeiten zum Genussradeln -allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie - gibt es mehr alsgenug: So z.B. am beschilderten und in mehrere Etappen gegliedertenDrauradweg, der sich entlang des Kärntner Hauptflusses Drau 222Kilometer durch Kärnten schlängelt. 2016 erhielt der Drauradweg denbegehrten 5-Stern vom ADFC verliehen und ist somit einer von nur viereuropäischen Radwegen mit der höchstmöglichen Auszeichnung. EinzelneEtappen können per Zug, Schiff oder Drauradwegbus zurückgelegtwerden, Gepäcktransport gibt es auf Wunsch.Info:[http://www.drauradweg.com] (http://www.drauradweg.com/)Nicht minder attraktiv der Alpe Adria Radweg, der in mehrerenEtappen von Salzburg über Kärnten bis an die Obere Adria führt. Info:[www.alpe-adria-radweg.com] (https://www.alpe-adria-radweg.com/)Auch Mountainbiker finden abwechslungsreiche Strecken inmitteneiner unverfälschten Naturlandschaft. Attraktive Trails befinden sichu.a. am Nassfeld, am Weissensee, auf der Petzen sowie in den RegionenVillach und Bad Kleinkirchheim. In Summe umfasst das Mountainbikenetz2800 Kilometer. Für Rennfahrer hält der sonnige Süden unzähligeschöne Touren bereit. Mehrere Stunden relativ flach an den schönenSeen entlang fahren ist genauso möglich, wie eine Tour aufÖsterreichs höchster Passstraße, der Großglockner Hochalpenstraße.Zwtl.: Wandern in allen HöhenlagenDoch nicht nur Pedalritter kommen in Kärnten auf ihre Kosten: Gutbeschilderte Wanderwege in allen Höhenlagen in der sanft-alpinenUrlaubswelt laden zum Bewegen und Erkunden ein. Von einfachenFamilienwanderwegen bis hin zu anspruchsvollen Klettersteigen. Undwer das Besondere sucht, wird beim Alpe-Adria-Trail fündig. Erverknüpft drei Länder - Kärnten, Slowenien und Italien - in 43Etappen, jede von ihnen mit einer Wegstrecke um die 20 km lang.In Kärnten wird auch dem Nachwuchs keine Sekunde fad. Im Urlaubschon mal beim Bau einer mittelalterlichen Burg zugeschaut? Durch einRiesenlabyrinth spaziert oder wildem Wasserfallrauschen gelauscht?Beliebte Ausflugsziele für die ganze Familie sind dieTscheppaschlucht in Ferlach mit einem Waldseilpark, der Aqua Trailoder das Felsenlabyrinth am Nassfeld, der Katschberg mit Geocaching,Bogenschießen sowie Maskottchen-Wanderung, das Lieser-Maltatal mitseiner Märchenwandermeile, der Millstätter See mit einer spannendenSchatzsuche am Piratenschiff von Kapitän Barbarossa und der KlopeinerSee mit der Walderlebniswelt. Zum unbeschwerten Urlaub gehören aberauch die zahlreichen, altersgerechten Kinderprogramme derCamping-Gastgeber, die die beste Gelegenheit sind, neue Freundekennenzulernen.Zwtl.: Türöffner für 100 AusflugszieleFür viele weitere erlebnisreiche Stunden sorgt die Kärnten Card,mit der man mehr als 100 Ausflugsziele in Kärnten beliebig oftkostenlos besuchen kann. Außerdem gibt es bei mehr als 60Bonuspartnern Ermäßigungen. Gültig vom 9. April bis 26. Oktober 2017.Mehr Informationen unter: [www.kaerntencard.at](http://www.kaerntencard.at)Kontakt- und Anreise-InfosUnter [www.camping.at] (http://www.camping.at) oder im kostenlosenCamping und Caravaning Magazin mit 50 ausgewähltenCamping-Gastgebern. Zu bestellen unter [www.camping.at](http://www.camping.at) oder bei der Urlaubsinformation Kärnten,Tel.: +43(0)463/3000, e-Mail: info@kaernten.at. Und alles rund umsWetter plus Tipps zu Ausflugszielen und Kulinarik in Kärnten gibt esauf der Kärnten Wetter App.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Urlaubsinformation Kärnten Werbung GmbHVölkermarkter Ring 21 - 239020 Klagenfurt; ÖsterreichTel: +43 463 3000info@kaernten.atwww.kaernten.atMag. Mag. Ute Zaworka
Presse, Content Management
Tel. 0043(0)463-3000-46
ute.zaworka@kaernten.at