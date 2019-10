Lupita Nyong'o schließt sich Michael Kors' Kampagne Watch Hunger Stop an

New York (ots/PRNewswire) - Michael Kors gibt mit Freude bekannt,dass sich die oscargekrönte Schauspielerin Lupita Nyong'o WatchHunger Stop angeschlossen hat, die weltweite Philanthropie-Kampagneder Marke zur Bekämpfung des Hungers. Watch Hunger Stop findet diesesJahr zum siebten Mal zur Unterstützung des Welternährungsprogrammsder Vereinten Nationen (United Nations World Food Programme, WFP) unddem zugehörigen Schulspeisungsprogramm statt. Seit die Kampagne WatchHunger Stop ins Leben gerufen wurde, konnte das WFP mit ihrer Hilfeüber 18 Millionen Kinder mit Schulmahlzeiten versorgen."Ich bin sehr stolz, Watch Hunger Stop unterstützen zu dürfen, dadie Kampagne vor allem versucht, eine Lösung für das Hungerproblem zufinden und einzelne Menschen zum Handeln ermutigt", kommentierteLupita Nyong'o ihre Entscheidung, sich mit Michael Korszusammenzuschließen."Watch Hunger Stop beteiligt sich an der Finanzierung vonSchulmahlzeiten, was dazu beiträgt, dass benachteiligte Schulkinderdie gleichen Leistungschancen erhalten", fügt Nyong'o hinzu. "WennSchulkinder regelmäßige Mahlzeiten erhalten, können sie bessereschulische Leistungen erbringen, was ihnen wiederum bessere Chancenim Leben ermöglicht. Dadurch eröffnen Michael Kors und das WFP Frauenund Mädchen täglich bessere Möglichkeiten."Die talentierte Nyong'o, deren außergewöhnliche Karriere eineTony-Nominierung für ihr Broadway-Debüt in Eclipsed, einen Oscar fürihre Rolle als Patsey im Film 12 Years A Slave und Rollen in denFilmen Black Panther, Queen of Katwe und Star Wars: Das Erwachen derMacht umschließt, erlebt ein turbulentes Jahr. Neben ihren Rollen inWir und der Zombie-Komödie Little Monsters, verfasste sie dasKinderbuch Sulwe, das am 15. Oktober von Simon & Schusterveröffentlicht wird. Darüber hinaus erhielt Nyong'o und Danai Gurirasgeplante Adaption des Romans "Americanah" ein Serienangebot von HBOMax, begrenzt auf zehn Folgen. Nyong'o wird in der Serie mitspielen,während Gurira das Drehbuch zum Pilotfilm schreiben und alsShowrunner fungieren wird. Trotz ihres dicht gedrängtenTerminkalenders ist es Nyong'o wichtig, stets die Zeit zu finden, umihr Talent und ihren Einfluss zu nutzen, um sich für soziale Belangezu engagieren, die ihr am Herzen liegen. So tritt sie aktiv fürFrauen und Mädchen ein und setzt sich für den Artenschutz ein, indemsie als Global Elephant Ambassador für die internationaleTierschutzorganisation WildAid tätig ist."Lupita ist intelligent, talentiert und stark. Sie hat ein großesHerz und kann andere auf einmalige Weise inspirieren", so MichaelKors. "Ich freue mich sehr, dass sie sich unserem Kampf gegen denHunger anschließt. Ihr Mitgefühl, ihre Ehrlichkeit und ihrbedingungsloses Engagement werden mit gewaltigem Nachdruck dazubeitragen, eine Welt ohne Hunger zu schaffen."Dieses Jahr findet die Kampagne Watch Hunger Stop unter dem MottoFOOD IS LOVE (etwa NAHRUNG BEDEUTET LIEBE) statt - Worte, die MichaelKors oft gebraucht, wenn er darüber spricht, warum ihm dieses Problemein Anliegen ist. Zur Ernährung eines Kindes beizutragen, bedeutetsich diesem anzunehmen, seine Hoffnungen und Träume zu teilen und esauf seinem Weg durch das Leben zu unterstützen. Durch Schulmahlzeitenerhalten Kinder in lebensmittelarmen Regionen die Nahrung, die siebenötigen, um zu wachsen und zu gedeihen. Darüber hinaus wird soFamilien ein Anreiz geboten, um ihre Kinder, insbesondere Mädchen, indie Schule zu schicken.LOVE T-SHIRT UND TRAGETASCHEJedes Jahr bietet Michael Kors anlässlich des Welternährungstagsam 16. Oktober Limited Edition-Produkte an, die speziell entworfenwurden, um Mittel für das WFP aufzubringen. Dieses Jahr sind dieseProdukte ein T-Shirt und eine Tragetasche mit dem Wort LOVE. Dasschlichte und prägnante LOVE-T-Shirt bzw. die LOVE-Tragetasche könnenweltweit ab dem 1. Oktober in ausgewählten Michael KorsLifestyle-Stores online erworben werden. Und es kommt noch besser!Michael Kors wird 100 zusätzliche Mahlzeiten an das WFP spenden, wennKunden es "tragen und teilen", also indem sie ein "selbstloses"Selfie in ihrem Watch Hunger Stop LOVE T-Shirt oder mit ihrerTragetaschen machen und es online mit dem Hashtag #watchhungerstopveröffentlichen.* Das Unisex-T-Shirt in Schwarz oder Weiß wird für 40USD erhältlich sein. Die schwarze Canvas-Tragetasche mit Ledergriffenwird für 59 USD zu kaufen sein. Den Gewinn jedes verkauften LOVET-Shirts bzw. jeder verkauften LOVE Tragetasche wird Michael Korsdurch das Welternährungsprogramm bedürftigen Kindern zukommenlassen.*WEITERE SPENDENMÖGLICHKEITENIm Oktober können Kunden an der Kasse von ausgewählten MichaelKors-Filialen rund um den Globus direkt an das WFP spenden. Mit nur 5USD kann ein Schulkind einen Monat lang ernährt werden.In ausgewählten Ländern können Besucher der WebsiteWatchHungerStop.com dem Link auf dem Bildschirm folgen, um direkt andas WFP zu spenden."Nahrung ist ein simples, aber grundlegendes Bedürfnis. DochLösungen zur Hungerbekämpfung müssen gut durchdacht sein", so MichaelKors. "Wir unterstützen das Schulspeisungsprogramm vom WFP bereitsseit mehreren Jahren, denn wir begrüßen seinen Fokus auf die Stärkungvon Gemeinschaften und die Förderung ihrer Selbstversorgung. Sieverstehen außerdem, wie wichtig es ist, Möglichkeiten für Frauen undMädchen zu schaffen, um den Kreislauf von Armut zu durchbrechen. Für jedes Watch Hunger StopLOVE-T-Shirt- oder LOVE-Selfie spendet Michael Kors 100 Mahlzeiten(25 USD) an das WFP. Bis zum 31. März 2020 wird Michael Kors bis zuzwei Millionen Mahlzeiten durch das WFP bereitstellen. Das WFPunterstützt keine Produkte oder Dienstleistungen.Informationen zu Watch Hunger StopDie 2013 gegründete Initiative Watch Hunger Stop sammelt Mittelund fördert das Bewusstsein, um eine Welt ohne Hunger zu schaffen.Der Partner der Marke ist das Welternährungsprogramm der VereintenNationen (UN World Food Programme, WFP) und die Mittel werden zurUnterstützung des Schulspeisungsprogramms des WFP verwendet. Im Jahr2015 wurde Michael Kors zum Globalen Botschafter gegen den Hunger fürdas Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ernannt; 2016erhielt er vom WFP USA den McGovern-Dole Leadership Award für seineengagierten Bemühungen, die Krise des Hungers aufzuzeigen und zulindern.Informationen zu Michael KorsMichael Kors ist ein weltbekannter, preisgekrönter Designer vonLuxus-Accessoires und Prêt-à-porter. Das 1981 gegründete Unternehmen,das seinen Namen trägt, entwirft heute eine Produktpalette unter denLabels Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors und Michael KorsMens. Zu den Produkten gehören Accessoires, Prêt-à-porter-Mode,Schuhe, Wearables, Uhren und eine komplette Produktlinie von Parfums.Die Geschäfte von Michael Kors befinden sich in einigen derrenommiertesten Städte der Welt. Darüber hinaus betreibt Michael Korsdigitale Flagship-Stores in Nordamerika, Europa und Asien und bietetseinen Kunden damit ein nahtloses Omni-Channel-Erlebnis.Informationen zum World Food Programme Das Welternährungsprogrammder Vereinten Nationen (The United Nations World Food Programme)rettet Leben in Notfällen und verändert das Leben für MillionenMenschen durch nachhaltige Entwicklung. Das WFP operiert in mehr als80 Ländern der Welt, um Menschen in Konfliktländern undKatastrophengebieten zu versorgen und die Grundlagen für eine bessereZukunft zu schaffen.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Siesollten sich nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen, da siezahlreichen Unsicherheiten und Faktoren in Bezug auf dieGeschäftstätigkeit und das Geschäftsumfeld des Unternehmensunterliegen, die alle schwer vorhersehbar sind und von denen vieleaußerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. ZukunftsgerichteteAussagen beinhalten Informationen über die möglichen oderangenommenen zukünftigen Ergebnisse der Gesellschaft, einschließlichder Beschreibung der Geschäftsstrategie. Diese Aussagen beinhaltenoft Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "glaubt", "erwartet","rechnet damit", "beabsichtigt", "plant", "schätzt" oder ähnlicheBegriffe. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenenzukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die dasUnternehmen im Lichte der Erfahrungen des Managements in der Branchesowie seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen,erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die esunter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen hat. Siesollten sich darüber im Klaren sein, dass diese Aussagen keineGarantie für Leistung oder Ergebnisse sind. Sie beinhalten bekannteund unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Obwohl dasUnternehmen der Ansicht ist, dass diese zukunftsgerichteten Aussagenauf vernünftigen Annahmen beruhen, sollten Sie sich bewusst sein,dass viele Faktoren die tatsächlichen Finanzergebnisse oderBetriebsergebnisse beeinflussen. Dies kann dazu führen, dass dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesenzukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004048/Michael_Kors.jpgPressekontakt:WEITERE INFORMATIONEN: Dinesh KandiahDVPGlobal Communications & MarketingDinesh.Kandiah@MichaelKors.comOriginal-Content von: Michael Kors, übermittelt durch news aktuell