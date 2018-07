Luoniushan: Ist das eine Gewinn-Chance?

Für die Aktie Luoniushan aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 24.07.2018 ein Kurs von 11,55 CNH geführt.Die Aussichten für Luoniushan haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Branchenvergleich Aktienkurs: Luoniushan erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 79,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 3,63 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +75,95 Prozent im Branchenvergleich für Luoniushan bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,54 Prozent im letzten Jahr. Luoniushan lag 76,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

