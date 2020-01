Lungenkrankheit in China: Zahl der Nachweise auf 544 gestiegen

PEKING (dpa-AFX) - Die Zahl der nachgewiesenen Fälle der neuen Lungenkrankheit in China ist auf 544 gestiegen.



Das berichtete die chinesische Ausgabe der "Global Times" am späten Mittwochabend (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Weibo. Allein in der Provinz Hubei mit der besonders schwer betroffenen Metropole Wuhan legte die Zahl der Infektionen auf 444 zu, wie die örtliche Regierung berichtete./lw/DP/he