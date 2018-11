Köln (ots) - Live bei stern TV hat der ehemalige Präsident desdeutschen Pneomologen-Verbandes, Prof. Dr. Dieter Köhler, dieEU-Grenzwerte für Stickoxide kritisiert. "Stickstoffdioxid in denaktuellen Grenzwerten führt zu keinem einzigen Toten und zu keinereinzigen Lebensverkürzung in Europa. Dazu sind die Werte viel, vielzu niedrig", sagte der Lungenfacharzt am Mittwoch bei stern TV.Derzeit werden immer mehr Dieselfahrverbote für deutscheGroßstädte ausgesprochen - zuletzt für Köln und Bonn. Diese drohen,wenn der EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid proKubikmeter dauerhaft überschritten wird. Diesen Wert hält Köhler fürviel zu niedrig: "Mit vier Kerzen überschreitet man den Grenzwertbeispielsweise schon deutlich, und man spürt nichts."Auch eine Studie, auf die sich die Weltgesundheitsorganisation beiihren Grenzwert-Empfehlungen beruft, kritisierte Köhler. Demnachwürden Menschen, die auf dem Land leben, eine höhere Lebenserwartunghaben als Städter. Dies sei unter anderem auch auf die höhereSchadstoffbelastung in Städten zurückzuführen. Diese Erkenntnis sei,so Köhler, zu einfach gedacht: "Es gibt tausend andere Ursachen, diedas auch erklären, aber man hat sich eben auf Stickstoffdioxidkonzentriert, weil das ins System passt. Das ist extrem einseitiginterpretiert."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell