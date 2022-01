Lundin Mining Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Lundin Mining-Kurs wird am 03.01.2022, 21:00 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 9.87 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Materialien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Lundin Mining entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Lundin Mining-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 8 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Lundin Mining-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lundin Mining vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 14,71 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 49,05 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (9,87 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Lundin Mining somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Lundin Mining in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Lundin Mining haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Lundin Mining bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lundin Mining-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,55 CAD mit dem aktuellen Kurs (9,87 CAD), ergibt sich eine Abweichung von -14,46 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (10,45 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,45 Prozent Abweichung). Die Lundin Mining-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.