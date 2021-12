Lundin Mining Aktie: Ist das noch wichtig?

Für die Aktie Lundin Mining aus dem Segment "Materialien" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 09.12.2021, 12:55 Uhr, ein Kurs von 10.88 CAD geführt.

Die Aussichten für Lundin Mining haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Die Aktie von Lundin Mining gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,42 insgesamt 90 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 97,04 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lundin Mining-Aktie hat einen Wert von 33,57. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (49,9). Auch hier ist Lundin Mining weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,9), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Lundin Mining.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Lundin Mining-Aktie ein Durchschnitt von 11,88 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,88 CAD (-8,42 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (10,34 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,22 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Lundin Mining-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Lundin Mining erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.