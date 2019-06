Luna, Balu und Emma - Das sind die beliebtesten Hundenamen (FOTO)

München (ots) -- Hündinnen heißen häufig Luna, Emma oder Bella; Rüden Balu, Milowoder Buddy- Beliebteste Hunderassen: Labrador auf Platz eins- Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ab 42 Euro im JahrLuna ist der beliebteste Name für Hündinnen der CHECK24-Kunden.Rüden werden von Kunden am häufigsten Balu genannt. Mit Emma, Oskarund Lotte tauchen in den Top Ten Namen auf, die auch unter denbeliebtesten Menschennamen zu finden sind."Die Überschneidung zwischen beliebten Hunde- und Menschennamenist kein Zufall", sagt Dr. Rainer Klipp, GeschäftsführerTierhalterhaftpflicht-versicherung bei CHECK24. "Für vieleHundebesitzer nimmt der vierbeinige Begleiter einen hohen Stellenwertein."Luna, Balu und Emma sind rasseübergreifend beliebt. Es gibt aberauch Besonderheiten. Die absolute Nummer eins bei männlichenSchäferhunden ist Rex. Auch die Namen Henry und Frieda tauchenjeweils nur bei einer Rasse auf - Henry bei den männlichen Möpsen,Frieda bei den Dackel-Hündinnen.Bei Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung verlangenVersicherer die Angabe eines Hundenamens zur Identifizierung. DieseAngaben hat CHECK24 für alle Versicherungsabschlüsse 2018 betrachtet.Popkultur als Inspiration für HaustiernamenDie Betrachtung aller im Jahr 2018 über CHECK24 abgeschlossenenHundehaftpflichtversicherungen bringt auch ein paar Kuriositätenhervor. So scheint die gerade zu Ende gegangene Dramaserie "Game ofThrones" für einige Hundebesitzer Inspirationsquelle gewesen zu sein.Die Namen Arya, Sansa und Khaleesi - allesamt zentrale Figuren derSerie - finden sich unter den Hundenamen wieder. Aber auch Frodo undBilbo aus "Herr der Ringe" oder Luke und Leia aus "Star Wars" tauchenhäufiger auf.Weitere Informationen und Ergebnisse zu den beliebtestenHundenamen der CHECK24-Kunden gibt es hier:https://www.check24.de/hundehaftpflicht/die-beliebtesten-hundenamen/Labrador ist die beliebteste HunderasseDer Labrador ist die beliebteste Hunderasse der CHECK24-Kunden.10,8 Prozent der 2018 über das Vergleichsportal abgeschlossenenHundehaftpflichtversicherungen entfielen auf diese Rasse. Es folgendie Französische Bulldogge und der Chihuahua.*Leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ab 42 Euro pro JahrHundehalter haften für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, dieihr Tier verursacht. In sechs Bundesländern besteht deshalb einegenerelle Versicherungspflicht für Hunde, in weiteren acht gilt siefür als gefährlich eingestufte Rassen.**Eine leistungsstarke Hundehaftpflichtversicherung ohneSelbstbeteiligung mit mindestens fünf Mio. Euro Deckungssumme gibt esbereits ab 42 Euro pro Jahr. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.de