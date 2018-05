Lumx schlägt Patrick Maloney zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Zürich (awp) - Der Verwaltungsrat des Hedge-Fund-Spezialisten Lumx schlägt den Aktionären an der Generalversammlung vom 31. Mai die Zuwahl von Patrick Maloney in das Gremium vor. Maloney verfüge über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, schreibt das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung.

Patrick Maloney ist CEO und Managing Partner von China Silver Asset Management. Die Gesellschaft managet den CS Asia Opportunities ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten