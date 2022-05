LumiraDx HbA1c Test erhält CE-Kennzeichnung und adressiert mit seinem Point-of-Care-Diagnostiksystem der nächsten Generation den weltweit wachsenden Bedarf an Diabetes-Screening und -Monitoring

London (ots/PRNewswire) -- Schneller mikrofluidischer Immunfluoreszenztest unterstützt Überwachung von Diabetespatienten sowie Screening und Identifizierung von Patienten mit möglichem Risiko für die Entwicklung von Diabetes- Der automatisierte, quantitative Test kann mit Kapillarblut aus der Fingerbeere auf der LumiraDx Platform durchgeführt werden und ist für die patientennahe, digital angebundene Testung mit Ergebnissen in weniger als sieben Minuten konzipiert- Weltweit steigende Zahlen der Diabetes-Patienten zeigen wachsenden Bedarf an breiterem Zugang mit einfacheren, besser vernetzten Lösungen für die HbA1c-Testung in patientennahen Settings wie Arztpraxen und Apotheken- Erhältlich auf derselben POC-Diagnostik-Plattform wie die hochsensitiven SARS-CoV-2-Antigen-, Influenza A/B-, SARS-CoV-2-Ag-Pool-, SARS-CoV-2 Ag Ultra-, SARS-CoV-2-Antikörper-, INR-, D-Dimer- und CRP-Tests von LumiraDx*LumiraDx Limited (Nasdaq: LMDX), ein Unternehmen der nächsten Generation in der Point-of-Care-(POC)-Diagnostik, hat heute die CE-Kennzeichnung seines HbA1c-Tests bekanntgegeben. Der Test wird auf der LumiraDx Platform eingesetzt und liefert Ergebnisse in weniger als sieben Minuten nach dem Probenauftrag. Der Test dient dem Monitoring von Diabetespatienten und unterstützt das Screening und die Identifizierung von Patienten mit möglichem Risiko für die Entwicklung von Diabetes direkt am Point-of-Care.Die Aufnahme des HbA1c-Tests in das LumiraDx-Testportfolio ermöglicht die Konsolidierung verschiedener Systeme auf ein einziges POC-System der nächsten Generation mit einem einfachen Arbeitsablauf. Der LumiraDx HbA1c Test hat einen Messbereich von 20 - 130 mmol/mol HbA1c (4,0 - 14,0% HbA1c). In einer externen, multizentrischen klinischen Studie erreichte der Test eine Präzision von ≤2,50% für Kapillarblutproben und venöse Vollblutproben (angegeben als mittlerer prozentualer VK von gepaarten Replikaten). Der LumiraDx HbA1c Test wurde entwickelt, um den wachsenden klinischen Bedarf an zugänglichen und zuverlässigen HbA1c-Tests in der Gesundheitsversorgung zu decken.Ron Zwanziger, Chief Executive Officer von LumiraDx, kommentierte: "Mit unserem wachsenden Testportfolio ist die LumiraDx Platform in der Lage, medizinische Fachkräfte schnell und präzise bei einer Vielzahl von Diagnostik- und Behandlungsentscheidungen am Point-of-Care zu unterstützen. HbA1c ist eine wichtige Ergänzung unseres Testangebots, nicht nur für unsere bestehenden Kunden in der medizinischen Primärversorgung und den Apotheken, sondern auch für neue Kunden, die ihren aktuellen Testbedarf in einer einzigen, digital vernetzten Plattform konsolidieren möchten, die eine mit dem Labor vergleichbare Leistung bietet."Die weltweiten Gesundheitsausgaben für Diabetes sind in den vergangenen Jahren beträchtlich angestiegen: von 232 Mrd. USD im Jahr 2007 auf 966 Mrd. USD im Jahr 2021 für Erwachsene im Alter von 20 bis 79 Jahren - ein Anstieg von 316 % in den letzten 15 Jahren.1 Durch die Bereitstellung eines breiteren Zugangs und einer einfacheren, besser vernetzten Lösung für HbA1c-Tests können Patienten, bei denen ein Risiko besteht, an Diabetes zu erkranken, früher mit der Behandlung ihrer Erkrankung beginnen, was zu einer geringeren Belastung der Gesundheitssysteme beitragen kann.Über LumiraDxLumiraDx (Nasdaq: LMDX) ist ein Unternehmen der nächsten Generation in der Point-of-Care-(POC)-Diagnostik (gegründet in 2014) und befasst sich mit Produktion und Vertrieb einer innovativen diagnostischen Lösung. Die LumiraDx Platform wurde entwickelt, um in Minutenschnelle mit Labormethoden vergleichbare diagnostische Ergebnisse für ein breites Portfolio an diagnostischen Tests am Point-of-Care zu liefern. Die diagnostischen Testlösungen von LumiraDx werden von Regierungen und führenden Gesundheitseinrichtungen, in Laboren, Notaufnahmen, Arztpraxen, Apotheken, Schulen und am Arbeitsplatz eingesetzt, um Gesundheitszustände und Krankheiten zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu überwachen. LumiraDx hat mehr als 30 Tests für Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Gerinnungsstörungen auf der LumiraDx Platform auf dem Markt und in der Entwicklung. Darüber hinaus verfügt LumiraDx über ein umfassendes Portfolio an schnellen, präzisen und kosteneffizienten COVID-19-Testlösungen, die vom Labor bis zum Point of Need reichen.LumiraDx hat seinen Sitz in Großbritannien und beschäftigt weltweit mehr als 1600 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu LumiraDx finden sie unter lumiradx.com.Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen über die Leistung und den Nutzen des LumiraDx HbA1c Tests. Diese Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Informationen abweichen, einschließlich unter anderem allgemeiner wirtschaftlicher, politischer und geschäftlicher Bedingungen, regulatorischer Änderungen; die Fähigkeit von LumiraDx, die CE-Kennzeichnung für seinen HbA1c-Test aufrechtzuerhalten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr erörtert werden, der von LumiraDx am 13. April 2022 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie andere von LumiraDx bei der SEC eingereichte Unterlagen. Obwohl LumiraDx davon ausgeht, dass es für jede in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage über eine angemessene Grundlage verfügt, weist LumiraDx darauf hin, dass diese Aussagen auf einer Kombination von Fakten und Faktoren beruhen, die dem Unternehmen derzeit bekannt sind, sowie auf Zukunftsprognosen, über die es sich nicht sicher sein kann. LumiraDx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen Gründen.* Nicht alle Tests sind in allen Ländern und Regionen verfügbar. Zusätzliche Details zur Produktverfügbarkeit finden Sie auf www.lumiradx.com.1. IDF Diabetes Atlas, 10th Edition - 2021Colleen.McMillen@lumiradx.comMedienkontakt:Colleen McMillenColleen.McMillen@lumiradx.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1826483/LumiraDx_HbA1c_Test.jpgOriginal-Content von: LumiraDx, übermittelt durch news aktuell