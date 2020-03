Luminex: Was steht jetzt noch aus?

Per 07.03.2020, 18:52 Uhr wird für die Aktie Luminex am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 27.39 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Luminex einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Luminex jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Luminex-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Luminex-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Luminex vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 32 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,79 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (27,4 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Luminex somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Luminex investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,02 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Luminex im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Luminex. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".