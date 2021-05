Luminar Technologies Aktie: Wärmt sich Tesla für Lidar auf?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Aktien von Luminar Technologies, Inc . (NASDAQ:LAZR), ein Anbieter von Lidar-Hardware und -Software, bauen das Momentum aus, das die Aktie in der letzten Woche gezeigt hat.

Was geschah

Die Folgekäufe in Luminar-Aktien am Montag kommen, nachdem die Aktie am Donnerstag um über 10% gestiegen ist.

Tesla hat einen Vertrag über die Nutzung der Lidar-Technologie von Luminar für Test- und Entwicklungszwecke abgeschlossen, wie Bloomberg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung