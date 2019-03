LumiThera wird mit dem vom Seattle Business Magazine vergebenen Leaders in Health Care-Award 2019 für seine Errungenschaften in der Medizintechnik ausgezeichnet

Finanztrends Video zu



Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., ein bereits kommerziellarbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf dieEntwicklung von PBM-Therapien (Photobiomodulation) zur Behandlung vonSehstörungen und Erkrankungen des Auges fokussiert, gab heutebekannt, dass LumiThera vom Seattle Business Magazine als führend imGesundheitswesen mit dem "Leaders in Health Care Award forAchievement in Medical Technology 2019" für seine Errungenschaften inder Medizintechnik ausgezeichnet wurde.Die jährlich vergebenen Leaders in Health Care-Awards des SeattleBusiness Magazine würdigen Einzelpersonen und Organisationen, diePionierarbeit bei der Förderung des erstklassigen Gesundheitssektorsim US-Bundesstaat Washington leisten. Die im Rahmen derPreisverleihungsgala am 28. Februar 2019 im Embassy Suites by Hiltonam Pioneer Square bekanntgegebenen Gewinner werden in der März2019-Ausgabe des Seattle Business Magazine vorgestellt.Die Leaders in Health Care Awards gelten als eine derbedeutendsten Auszeichnungen des Jahres für das Gesundheitswesen impazifischen Nordwesten der USA. Zu den bisherigen Preisträgern zählenunter anderem: das Fred Hutchinson Cancer Research Center, KaiserPermanente, Evergreen Health, die Seattle Cancer Care Alliance, dieBill & Melinda Gates Foundation, UW Medicine, CHI Franciscan Health,Providence Regional Medical Center, und weitere.LumiThera hat 2018 die CE-Kennzeichnung zur Vermarktung desValeda(TM) Light Delivery Systems zur Behandlung der trockenen Formvon AMD in Europa erhalten. Im Februar 2019 gab das Unternehmenbekannt, dass das National Institute of Health und die Abteilung desNational Eye Institute einen Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. US-Dollarzur Unterstützung der multizentrischen klinischen Studie für dieZulassung in den USA bereitstellen. Für Europa wird eine begleitendePost-Marketing-Studie vorbereitet."Mit dem Seattle Business Silver Award in Achievements in MedicalTechnology gewürdigt zu werden, ist eine Ehre für LumiThera", erklärtClark Tedford, Ph.D., President und CEO. "Die SeattleBusiness-Awards heben die lokalen Bemühungen hervor, neueTechnologien im Gesundheitswesen auf den Markt zu bringen, und wirsind ausgesprochen glücklich darüber, dass wir eine derartigeUnterstützung erfahren".LumiThera möchte in diesem Zusammenhang dem in Seattle ansässigenProduktdesignunternehmen Product Creation Studio seine Anerkennungaussprechen, das LumiTheras Vision für das Valeda Light DeliverySystem in die Realität umgesetzt hat. Product Creation Studio hat einanwenderorientiertes Design geliefert, das eine außergewöhnlicheBenutzerfreundlichkeit bietet."Die trockene Form der AMD geht mit großen Beeinträchtigungeneinher und führt zum Verlust der Sehkraft. Die Erkrankung zählt zuden größten ungelösten Problemen der Medizin und ihre Prävalenz nimmtzu, da die allgemeine Lebenserwartung steigt", sagt ToddSchneiderman, M.D., Pacific Northwest Retinal Center. "Wir freuenuns, als Prüfzentrum für die Region Seattle an der klinischen Studiein den USA mitwirken und lokalen Patienten eine mögliche Behandlungder Erkrankung anbieten zu können".Besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter www.lumithera.com.Informationen zu LumiThera Inc.LumiThera ist ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen derMedizintechnik, das sich auf die Behandlung von Sehstörungen undAugenkrankheiten einschließlich der trockenen Form deraltersbedingten Makuladegeneration (AMD) fokussiert, einer derHauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen im Alter von über 65Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung vonPhotobiomodulation (PBM) zur Behandlung von sowohl akuten als auchchronischen Sehstörungen und Erkrankungen des Auges. LumiTheraentwickelt das ambulante Valeda Light Delivery-System, das vonAugenärzten für die medizinische Behandlung eingesetzt werden soll.Das Valeda Light Delivery-System darf laut Bescheinigung einerBenannten Stelle der EU das CE-Zeichen führen, wenn dies für diegewerbliche Nutzung in der Europäischen Union erforderlich ist.Valeda ist derzeit noch nicht von der Food & Drug Administration(FDA) zur Verwendung in den USA zugelassen.Informationen zu Product Creation StudioSeit fast zwei Jahrzehnten fördert Product Creation Studio (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2400329-1&h=1425976009&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2400329-1%26h%3D864092352%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.productcreationstudio.com%252F%26a%3DProduct%2BCreation%2BStudio&a=Product+Creation+Studio) Innovationenund setzt Ideen in relevante Produkte und Erfahrungen um. Auf dieExpertise unseres Teams in der Entwicklung von Konsumgütern sowiemedizinischen und industriellen Produkten vertrauen einige derweltweit bekanntesten Marken. Unser nach ISO13485:2016-zertifiziertes Qualitätssystem PCS+ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2400329-1&h=3937373693&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2400329-1%26h%3D1554574535%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253DT3ThW16_9_XYIEp-dVzYc2UmCccMMeKVMFRRreQJ1AIoA3pgZs-SvVmEMkVOZPsOewmZyVyi_uKE0ORdlAquRxVBrvuzio2zsmeziph263cI8HMiMEZkC2kx9A5mII--chxqI8dtic6YU3siD9VOKmWnTlfXNT81MApwZH88GtM%253D%26a%3DISO%2B13485%253A2016-certified%2Bquality%2Bsystem%252C%2BPCS%252B&a=ISO+13485%3A2016-zertifiziertes+Qualit%C3%A4tssystem+PCS%2B) gewährleistet, dass für jedes Projektdie gleichen hochwertigen Entwicklungsstandards Anwendung finden. Vonder Frühfinanzierung bis zur marktnahen späten Entwicklungsphase -wir verhelfen unseren Kunden zu ungeahnten Möglichkeiten, indem wirdie Time-to-Market verkürzen und eine außergewöhnlicheBenutzerfreundlichkeit für mehr Markterfolg bieten. Nehmen SieKontakt mit uns auf, um Ihre Produktvision zu verwirklichen.www.productcreationstudio.com2019 LumiThera, Inc., Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Clark Tedford1-360-536-5119ctedford@lumithera.comOriginal-Content von: LumiThera Inc., übermittelt durch news aktuell