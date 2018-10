LumiThera und Optos geben Kooperation zur Vermarktung des Valeda(TM) Light Delivery-Systems zur Behandlung der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration in Europa bekannt

Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., ein bereits kommerziellarbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf dieEntwicklung von PBM-Therapien (Photobiomodulation) zur Behandlung vonSehstörungen und Erkrankungen des Auges fokussiert, gibt eineVertriebsvereinbarung mit Optos Plc bekannt, einem Geschäftsbereichvon Nikon, Inc., Japan, um das Valeda(TM) Light Delivery-System zurBehandlung der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration(AMD) exklusiv in 12 europäischen Ländern zu vertreiben. Optos giltals der führende Anbieter von Ultraweitwinkel-Technologie zurNetzhautdarstellung und liefert bildgebende Geräte für dieAugenheilkunde, die der Verbesserung der Patientenversorgung dienen.Die Ankündigung folgt auf den Erhalt der CE-Kennzeichnung, die jüngstfür LumiTheras Valeda(TM) Light Delivery-System zur Behandlung dertrockenen Form von AMD in der Europäischen Union (EU) vergeben wurde."Die Vertriebsvereinbarung mit Optos ermöglicht es LumiThera, mitder Vermarktung in ganz Europa zu beginnen und etabliert dieZusammenarbeit mit einem Partner im Feld der Netzhautbildgebung",erklärt Clark Tedford, Ph.D., LumiThera President und CEO. "DasUnternehmen ist ein weltweit führender Anbieter derUltraweitwinkel-Technologie zur Darstellung der Netzhaut, und es istuns eine Ehre, mit Optos zusammenzuarbeiten, um ein neues Zeitalterder AMD-Behandlung einzuleiten"."Optos freut sich, das Valeda(TM) Light Delivery-System in seineProduktpalette aufnehmen zu können, um Augenspezialisten bei derDiagnose und Behandlung von Netzhauterkrankungen noch weiter zuunterstützen. Dieses Arrangement erlaubt es unseren Kunden, eine AMDin der äußersten Peripherie in Farbe mit Autofluoreszenz undUltra-Weitwinkel-Bildgebung zu visualisieren und eine PBM-Behandlungfür die trockene Form der AMD bereitzustellen. Dies ist sehr wichtigfür die Patienten, die an dieser komplizierten, degenerativenErkrankung leiden", sagt Robert Kennedy, Chief Executive Officer,Optos.LumiThera hat kürzlich auf der Euretina-Konferenz im September2018 ein Symposium zum Thema PBM bei Augenerkrankungen gesponsert unddie endgültigen Daten der LIGHTSITE I-Studie präsentiert. DasUnternehmen plant eine multizentrische Studie in Europa, die in Kürzebeginnen soll, um den klinischen, anatomischen und patientenbezogenenNutzen des Valeda(TM) Light Delivery-Systems weiter zu unterstützen.Die Therapie umfasst eine Reihe von lichtbasierten Behandlungen derNetzhautzellen, die zu einer verbesserten Energieproduktion führenund Entzündungen sowie Ischämie und Stoffwechselstörungenentgegenwirken, die zur Krankheit beitragen.Besuchen Sie die Unternehmenswebsite unterhttp://www.lumithera.com.Informationen zu LumiThera Inc.LumiThera ist ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen derMedizintechnik, das sich auf die Behandlung von Sehstörungen undAugenkrankheiten einschließlich der trockenen Form deraltersbedingten Makuladegeneration (AMD) fokussiert, einer derHauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen im Alter von über 65Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung vonPhotobiomodulation (PBM) zur Behandlung von sowohl akuten als auchchronischen Sehstörungen und Erkrankungen des Auges. LumiTheraentwickelt das ambulante Valeda(TM) Light Delivery-System, das vonAugenärzten für die medizinische Behandlung eingesetzt werden soll.Das Valeda Light Delivery-System darf laut Bescheinigung einerBenannten Stelle der EU das CE-Zeichen führen, wenn dies für diegewerbliche Nutzung in der Europäischen Union erforderlich ist.Valeda(TM) ist derzeit noch nicht von der Food & Drug Administration(FDA) zur Verwendung in den USA zugelassen.Informationen zu OptosOptos ist das führende Unternehmen für die Bildgebung der Netzhautund wurde im Jahre 2015 von Nikon übernommen. Die Kerntechnologie vonOptos, die Ultra-Weitwinkel-Bildgebung (UWF(TM)) mit hochauflösendendigitalen Bildern (optomap®) erfasst in einer einzigen Ansicht rund82 % bzw. 200º der Netzhaut, was kein anderes Gerät in einer einzigenAufnahme leisten kann. Das Unternehmen hat 2018 ein neuesProduktangebot angekündigt, das die Ultraweitwinkel-Technologie zurNetzhautdarstellung mit Optical Coherence Tomography (OCT) Scanskombiniert. Weitere Informationen zu Optos finden Sie unterwww.optos.com.2018 LumiThera Inc. - Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Clark TedfordLumithera1-360-536-5119ctedford@lumithera.comOPTOS KONTAKT: Leslie AmodeiVPGlobal Marketing1-508-787-1414Lamodei@optos.comOriginal-Content von: LumiThera Inc., übermittelt durch news aktuell