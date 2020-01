LumiThera schließt zweite Tranche einer Serie C-Finanzierung ab

Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., ein Medizintechnikunternehmen, dasdie Technologie der Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung vonAugenerkrankungen anbietet, gab heute bekannt, dass es die zweite Tranche einerSerie C-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Die Mittel werden zurUnterstützung weiterer klinischer Tests und zur Kommerzialisierung des Valeda®Light Delivery Systems für die Behandlung der trockenen Form der altersbedingtenMakuladegeneration (AMD) eingesetzt."Wir freuen uns über das Interesse der Investoren an dem Unternehmen und habenin der aktuellen Serie C-Finanzierungsrunde über 10 Millionen USD aufbringenkönnen", erklärt Clark Tedford, Ph.D., President und CEO. "Das eingeworbeneKapital wird es uns ermöglichen, unsere multizentrischen klinischen Studien inEuropa und den USA durchzuführen".WaterStar Capital, ein in Atlanta, Georgia, ansässiger Wagniskapitalfonds,führte die Runde an. "WaterStar ist begeistert von den Fortschritten, dieLumiThera 2019 gemacht hat, und freut sich darauf, bei der globalenKommerzialisierung der PBM-Technologie zur Behandlung von Augenerkrankungen zuhelfen", sagt Yigang Yang, WaterStars Mitgründer und Managing Partner.LumiThera und Optos hatten im 4. Quartal 2018 eine Vertriebsvereinbarungangekündigt, um Valeda in 12 Ländern in Europa bereitzustellen. Optos, eineTochtergesellschaft der Nikon Corporation, ist das einzige Unternehmen fürUltra-Weitwinkel-Bildgebung der Netzhaut in der Augenheilkunde. Nikon hat alsInvestor von LumiThera an der aktuellen Serie C-Finanzierungsrunde teilgenommen.Das Unternehmen führt derzeit prospektive, randomisierte, doppelblinde klinischeStudien mit Patienten durch, die an der trockenen Form der AMD leiden. DieLIGHTSITE II-Studie des Unternehmens ist eine europäische multizentrischePost-Marketing-Studie. LIGHTSITE III ist eine von der FDA genehmigte,multizentrische IDE-Studie in den USA, bei der das LumiThera Valeda System zumEinsatz kommt.Besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter www.lumithera.com.Informationen zu LumiThera Inc.LumiThera ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Behandlung vonAugenerkrankungen einschließlich der trockenen AMD, einer der häufigstenErblindungsursachen bei Erwachsenen über 65 Jahren, konzentriert. DasUnternehmen ist führend in der Anwendung der Photobiomodulation zur Behandlungakuter und chronischer Augenerkrankungen. LumiThera entwickelt daspraxisbasierte Valeda Light Delivery System, das von Augenärzten zurmedizinischen Behandlung eingesetzt werden soll.Das Valeda Light Delivery System darf laut Bescheinigung einer Benannten Stelleder EU das CE-Zeichen führen, wenn dies für die gewerbliche Nutzung in derEuropäischen Union erforderlich ist. Valeda ist derzeit noch nicht von der Food& Drug Administration (FDA) zur Verwendung in den USA zugelassen.2020 LumiThera, Inc., Alle Rechte vorbehalten.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131132/4490456OTS: LumiThera Inc.Original-Content von: LumiThera Inc., übermittelt durch news aktuell