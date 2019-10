LumiThera nimmt ersten Patienten in multizentrische klinische Studie der USA LIGHTSITE III zur Behandlung von trockener altersabhängiger Makuladegeneration auf

Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., ein bereits kommerziellarbeitendes Medizintechnikunternehmen, das Behandlungen mitPhotobiomodulation (PBM) für Sehstörungen und Augenerkrankungenanbietet, gab heute die Patientenaufnahme in eine multizentrischeklinische Studie der Vereinigten Staaten bei Patienten mit trockeneraltersbedingter Makuladegeneration (AMD) bekannt.Die randomisierte multizentrale Studie mit dem Namen LIGHTSITE IIIregistrierte und behandelte den ersten Patienten im Cumberland ValleyRetina in Hagerstown in Maryland. Die US-amerikanische Studie wird inführenden Netzhaut-Zentren in den Vereinigten Staaten durchgeführt.In die Studie werden rund 100 Patienten mit trockener AMD aufgenommenund über einen Zeitraum von zwei Jahren behandelt. Neben demSicherheitsnachweis sind Sehschärfe, Kontrastempfindlichkeit und dieReduzierung von Drusen wichtige Wirkungsparameter.Im Februar gab das Unternehmen bekannt, dass das NationalInstitute of Health und die Abteilung des National Eye Instituteeinen Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. USD zur Teilunterstützung derUS-Studie bereitstellen würden."Dies ist eine vielversprechende Möglichkeit, eine neuepotenzielle Behandlung für trockene AMD-Patienten zu etablieren",erklärte Allen Hu, M.D. (Studienleiter, Cumberland Valley RetinaConsultants). "Die bisherige Arbeit mit PBM war sehrvielversprechend. Unser Zentrum war an vielen Arzneimittelstudien mitder feuchten Form von AMD beteiligt, aber diese Studie stellt für dieMehrheit der Patienten mit halbtrockener AMD und eingeschränktenMöglichkeiten eine wichtige medizintechnische Behandlung dar."LumiThera darf im Europäischen Wirtschaftsraum bereits dieCE-Kennzeichnung für die Kommerzialisierung vom Valeda(TM) LightDelivery-System zur Behandlung von trockener AMD führen. Die separateLIGHTSITE II-Studie ist eine laufende Post-Marketing-Studie mit denführenden Netzhaut-Zentren in europäischen Schlüsselländern und wurdeAnfang des Jahres gestartet."Die Studie LIGHTSITE III hat acht führende US-amerikanischeNetzhautzentren beauftragt, die Valeda zu untersuchen", so EleonoraLad, M.D., Ph.D. (Studienleiterin, Duke University). "Wir untersuchennun aktiv Patienten und werden Ergebnisse für mehrereAugenuntersuchungen aufzeichnen. Auch das Duke Imaging Center mit Dr.Glenn Jaffe wird Netzhautbilder für alle beteiligten Studienzentrenauswerten, um festzustellen, ob wir im Laufe der Studie dieGesundheit des Auges verbessern. Es handelt sich um eine bedeutendeStudie, die eine neuartige Behandlung für ältere Patienten ermöglichtund einen großen Einfluss auf ihre Lebensqualität haben könnte.""Wir führen derzeit zwei multizentrische Studien durch, eine inEuropa und eine in den USA", erklärte Clark Tedford, Ph.D.,Geschäftsführer und CEO. Die Daten aus diesen Studien werdenverwendet, um unsere Marketingaktivitäten und globalenZulassungsanträge weiter zu fördern. Wir haben in den USA führendeprivate Netzhaut- und Universitätszentren für die LIGHTSITEIII-Studie gewonnen, und wenn die Studie erfolgreich ist, könnte sieeine wichtige Therapiemöglichkeit bei der Prävention von Sehverlustfür Patienten in den USA bieten."Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter:www.lumithera.com.Informationen zu LumiThera Inc.LumiThera ist ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen derMedizintechnik, das sich auf die Behandlung von Sehstörungen undAugenkrankheiten einschließlich der trockenen Form deraltersbedingten Makuladegeneration (AMD) fokussiert, einer derHauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen im Alter von über 65Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung vonPhotobiomodulation (PBM) zur Behandlung von sowohl akuten als auchchronischen Sehstörungen und Erkrankungen des Auges. Das Unternehmenentwickelt das Valeda Light Delivery-System für Arztpraxen, das vonniedergelassenen Augenärzten für die medizinische Behandlungeingesetzt werden soll.Das Valeda Light Delivery-System darf laut Bescheinigung einerBenannten Stelle der EU das CE-Zeichen führen, wenn dies nur für diegewerbliche Nutzung im Europäischen Wirtschaftsraum erforderlich ist.Valeda ist derzeit nicht von der Food & Drug Administration (FDA) zurVerwendung in den USA zugelassen.2019 LumiThera, Inc., Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Clark Tedford1-360-536-5119ctedford@lumithera.comOriginal-Content von: LumiThera Inc., übermittelt durch news aktuell