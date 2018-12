LumiThera kündigt Vertriebsvereinbarung für Valeda Light Delivery System mit Miloftalmica in Italien an

Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., einMedizintechnikunternehmen im kommerziellen Stadium mit Schwerpunktauf der Entwicklung von Photobiomodulations-Therapien (PBM) fürStörungen und Erkrankungen der Augen, gab den Start seinerVertriebsvereinbarung mit Miloftalmica zum exklusiven Verkauf desValeda(TM) Light Delivery Systems für die Behandlung der trockenenaltersbedingten Makuladegeneration (AMD) in Italien bekannt.Miloftalmica ist seit 1983 in Italien Marktführer im Bereich derAugenheilkunde und zeichnet sich durch Innovation und Exzellenz aus."Unsere neue spannende Partnerschaft mit LumiThera steht in vollemEinklang mit den Strategien und Wachstumszielen von Miloftalmica, wasdie Kombination von Innovation und Exzellenz in der Technologiebetrifft. Das bahnbrechende lichtbasierte System von LumiTherasteigert den Wert des Produktportfolios von Miloftalmica", sagtAndrea Pagani, CEO von Miloftalmica. LumiThera ermöglicht es uns, dieerste zugelassene Behandlung für Menschen mit trockener AMD, dieführende Ursache von Blindheit bei Erwachsenen weltweit, anzubieten."Die Vertriebsvereinbarung mit Miloftalmica ermöglicht esLumiThera, die Kommerzialisierung in Europa auszuweiten und eineZusammenarbeit mit einem Partner aufzubauen, der ergänzende Diagnose-und Bildgebungstechnologien für unsere Behandlung von trockener AMDanbietet", erklärte Clark Tedford, Ph.D., Präsident und CEO vonLumiThera. "Miloftalmica ist führender Anbieter innovativerTechnologien für Augenärzte, und wir freuen uns auf dieseZusammenarbeit zur Behandlung von trockener AMD."Die Therapie mit dem Valeda(TM) Light Delivery System besteht auseiner Reihe von lichtbasierten Behandlungen der Netzhautzellen, diezu einer verbesserten Energieproduktion führen und Entzündungen sowieIschämie und Stoffwechselstörungen entgegenwirken, die zur Krankheitbeitragen.Besuchen Sie die Website des Unternehmens unterhttp://www.lumithera.com.Informationen zu LumiThera Inc.LumiThera ist ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen derMedizintechnik, das sich auf die Behandlung von Sehstörungen undAugenkrankheiten einschließlich der trockenen Form deraltersbedingten Makuladegeneration (AMD) konzentriert, einer derHauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen im Alter von über 65Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung vonPhotobiomodulation (PBM) zur Behandlung von sowohl akuten als auchchronischen Sehstörungen und Erkrankungen des Auges. LumiTheraentwickelt das ambulante Valeda(TM) Light Delivery System, das vonAugenärzten für die medizinische Behandlung eingesetzt werden soll.Dem Produkt wurde von einer EU-benannten Stelle die Genehmigungzur Verwendung der CE-Kennzeichnung erteilt, die zur kommerziellenNutzung in der Europäischen Union vorgeschrieben ist. Valeda(TM) hatbislang noch keine Zulassung der US-amerikanischen Food & DrugAdministration (FDA) für die USA erhalten.Informationen zu MiloftalmicaMiloftalmica ist ein führendes Vertriebsunternehmen auf dem Gebietder ophthalmologischen Diagnosetechnik in Italien, das diewichtigsten hochwertigen Marken repräsentiert und durch hervorragendeLeistungen überzeugt. Miloftalmica engagiert sich seit seinerGründung im Jahr 1983 für die zufriedenstellende Erfüllung vonKundenbedürfnissen. Das Unternehmen lebt diese Mission jeden Tag aufsNeue, indem es seine Dienstleistungen ständig verbessert, jeneProdukte, die den Bedürfnissen seiner Kunden am besten entsprechen,aktiv erforscht und langfristige exklusive internationalePartnerschaften aufbaut: Heidelberg Engineering, Imagine Eyes,Maculogix, Quantel Medical und Forus Health.Weitere Informationen zu Miloftalmica finden Sie unterhttp://www.miloftalmica.itFoto -https://mma.prnewswire.com/media/795892/LumiThera_Valeda_System.jpgPressekontakt:Clark Tedfordctedford@lumithera.com1-360-536-5119Original-Content von: LumiThera Inc., übermittelt durch news aktuell