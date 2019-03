LumiThera gibt eine Vereinbarung mit Andrec Corporation S.A. über den Vertrieb des Valeda Lichtabgabesystems in Kolumbien und mehreren lateinamerikanischen Ländern bekannt

Finanztrends Video zu



Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., ein kommerziellesMedizintechnik-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung vonTherapien zur Photobiomodulation (PBM) bei Augenerkrankungenspezialisiert hat, gab eine Vereinbarung mit Andrec Corporation S.A.über den exklusiven Vertrieb des Valeda(TM) Lichtabgabesystems zurBehandlung der trockenen altersbedingten Makuladegeneration (AMD) inKolumbien und mehreren lateinamerikanischen Ländern bekannt. AndrecCorporation S.A. ist ein multinationales Unternehmen, dasmedizinische und insbesondere ophthalmologische Produkte vertreibtund Niederlassungen in Bogota, Kolumbien, Südamerika und Miami,Florida unterhält. Zu den Ländern und Regionen, in denen AndrecCorporation aktiv ist, gehören Kolumbien, Peru, Ecuador, Venezuela,Chile, Bolivien, Zentralamerika und die Karibik."Dank unserer neuen Partnerschaft mit LumiThera können wirunterversorgten Patienten mit trockener AMD in Kolumbien undLateinamerika Hoffnung auf Besserung geben. Das ValedaLichtabgabesystem von LumiThera bildet eine spannende Ergänzung zuden Produktlinien von Andrec", sagt Ana Maria Torres, CEO von Andrec."LumiThera erhielt die CE-Kennzeichnung der Europäischen Union undbietet damit mit Valeda die erste zugelassene Behandlung für Menschenmit trockener AMD - der weltweit häufigsten Ursache für Erblindungbei Erwachsenen."Im Rahmen der neuen Partnerschaft arbeiten LumiThera und Andrec ander Zulassung in Kolumbien und im weitreichenden Vertriebsnetz vonAndrec in Südamerika, Mittelamerika und der Karibik."Die Vertriebsvereinbarung zwischen Andrec und LumiThera ist dieerste für Lateinamerika. Sie schafft die Grundlage für eineZusammenarbeit mit dem etablierten Kundenstamm von Andrec, zu demophthalmologische Fachgesellschaften, Kliniken und Krankenhäusersowie freiberufliche medizinische Augenärzte gehören", erklärt Dr.Clark Tedford, Präsident und CEO von LumiThera. "Andrec stelltAugenärzten innovative Technologien zur Verfügung. Wir freuen uns aufdie Zusammenarbeit mit den Ärzten, um unsere Behandlung der trockenenAMD in Lateinamerika anzubieten."Andrec ist stolz, ein Symposium auf der Asociación Colombiana deRetina y Vítreo (ACOREV) mit dem Titel "Innovation in der Behandlungund Überwachung der trockenen AMD, die Rolle der mitochondrialenDysfunktion bei Netzhauterkrankungen und -degeneration" zuunterstützen.Die Therapie mit dem Valeda Lichtabgabesystem besteht aus einerReihe von lichtbasierten Behandlungen der Netzhautzellen, die dieEnergieproduktion verbessern und krankheitsfördernden Entzündungen,Ischämie und Stoffwechselstörungen entgegenwirken.Besuchen Sie die Website des Unternehmens unterhttp://www.lumithera.com.Informationen zu LumiThera Inc.LumiThera ist ein kommerzielles Medizintechnikunternehmen mit demSchwerpunkt auf der Behandlung von Menschen, die vonAugenerkrankungen einschließlich der trockenen AMD, einer derHauptursachen für Blindheit bei Erwachsenen über 65 Jahren, betroffensind. Das Unternehmen ist auf dem Gebiet der Photobiomodulation zurBehandlung akuter und chronischer Augenerkrankungen und -störungenführend. Das Unternehmen entwickelt das Valeda Lichtabgabesystem fürArztpraxen und Kliniken, das von Augenärzten zur medizinischenBehandlung eingesetzt wird.Das Produkt hat die Zulassung zur Verwendung des CE-Zeichens durcheine EU-zertifizierte Stelle erhalten, das ausschließlich zurgewerblichen Nutzung in der Europäischen Union erforderlich ist.Valeda ist nicht für die Verwendung in den USA durch die Food & DrugAdministration (FDA) zugelassen.Informationen zu Andrec CorporationAndrec Corporation S.A. ist ein multinationales Unternehmen, dasmedizinische und insbesondere ophthalmologische Produkte für fünfgrundlegende Produktlinien vertreibt:- Chirurgische Produktlinie- Refraktive Produktlinie- Diagnose- und Analyseprodukte- Dermatologische und ästhetische Produktlinie- Hornhaut-ProduktlinieDas Unternehmen verfügt über Geschäftsstandorte in Bogota,Kolumbien, Südamerika und Miami, FL. Zu den Ländern und Regionen, indenen Andrec Corp vertreten ist, gehören Kolumbien, Peru, Ecuador,Venezuela, Chile, Bolivien, Zentralamerika und die KaribikWeitere Informationen zur Andrec Corporation finden Sie unterhttp://www.andreccorporation.com/en/about-us2019 LumiThera Inc., Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Clark Tedford1-360-536-5119ctedford@lumithera.comOriginal-Content von: LumiThera Inc., übermittelt durch news aktuell