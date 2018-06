LumiThera LT-300, ein Instrument zur Behandlung der trockenen fortgeschrittenen Makuladegeneration, erhält CE-Kennzeichnung

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera Inc., einMedizinprodukteunternehmen im kommerziellen Stadium mit Schwerpunktauf der Entwicklung nichtinvasiverPhotobiomodulations-(PBM-)Therapien für Störungen und Erkrankungender Augen, hat bekanntgegeben, dass sein LichtapplikationssystemLT-300 die CE-Kennzeichnung für die Europäische Union (EU) zurBehandlung der trockenen altersbedingten Makuladegeneration (AMD)erhalten hat."CE" steht für Conformité Européenne oder EU-Konformität. Mit derCE-Kennzeichnung wird die Konformität von Produkten, die imEuropäischen Wirtschaftsraum (EWR) verkauft werden, mit Gesundheits-,Sicherheits- und Umweltschutzrichtlinien bestätigt."Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass LumiThera mit derKommerzialisierung in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten beginnen kann. Siefällt zusammen mit dem Start der klinischen Studie LIGHTSITE II anausgewählten europäischen Prüfzentren in den kommenden Monaten",sagte Clark Tedford, Ph.D., President und CEO von LumiThera. "Wirsind glücklich, dass wir Patienten mit trockener AMD Zugang zu einersicheren und effektiven klinischen Intervention im Frühstadiumanbieten können.""Die Entwicklung von PBM-Therapien für Patienten mit trockener AMDbefindet sich in einer dynamischen Phase", sagte Samuel Markowitz,M.D., Department of Ophthalmology and Vision Sciences, University ofToronto. "Diese Patienten haben nur begrenzte Möglichkeiten. DerVerlust des zentralen Sehfelds ist eine lähmende Einschränkung derLebensqualität. Die vorhergegangene klinische Studie LIGHTSITE I hatden Nachweis geliefert, dass die PBM-Therapie bei Patienten mittrockener AMD im Frühstadium am besten anschlägt. Eine weitereErkenntnis war die, dass zum Erhalt des klinischen Nutzensregelmäßige Nachbehandlungen notwendig sind.""PBM kann bei der Behandlung der trockenen AMD ganz neue Wegeaufzeigen", sagte Dr. Robert Devenyi, Ophthalmologist-in-Chief undDirector of Retinal Services, UHN, University of Toronto. "Bislangmussten wir mit begrenzten Therapiemöglichkeiten warten und zusehen,wie Patienten ihre Sehkraft verlieren. Jetzt haben wir vielleichteine Therapiemöglichkeit zur gezielten Verbesserung der Sehleistungund Abschwächung einer der Hauptkomponenten der Pathologie. Dernächste Schritt ist die Bestätigung der ersten Resultate dermultizentrischen Studie LIGHTSITE II und die Kooperation mitAugenheilkundlern, um die besten Therapieansätze zu erarbeiten."Besuchen Sie die Website des Unternehmens unterhttp://www.lumithera.com.Informationen zu LumiThera Inc.LumiThera ist ein Medizinprodukteunternehmen im kommerziellenStadium mit Schwerpunkt auf der Behandlung von Menschen, die anStörungen und Erkrankungen der Augen leiden, darunter trockenealtersbedingte Makuladegeneration, bei Erwachsenen über 65 eine derhäufigsten Ursachen von Erblindung. Das Unternehmen ist führend beider Anwendung der Photobiomodulation zur Behandlung akuter undchronischer Störungen und Erkrankungen der Augen. Es hat mit demLT-300 ein Lichtapplikationssystem für die Arztpraxis in Entwicklung,mit dem Ophthalmologen und andere Augenfachärzte nichtinvasivemedizinische Therapien durchführen können.Dem Produkt wurde von einer EU-benannten Stelle die Genehmigungzur Verwendung der CE-Kennzeichnung erteilt wie zur kommerziellenNutzung ausschließlich in der Europäischen Union verlangt. Das LT-300hat bislang noch keine Zulassung der US-amerikanischen Food & DrugAdministration (FDA) für die USA.2018 LumiThera Inc. Alle Rechte vorbehalten.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/709536/LumiThera_LT_300.jpgPressekontakt:Clark Tedford1-360-536-5119ctedford@lumithera.comOriginal-Content von: LumiThera Inc., übermittelt durch news aktuell