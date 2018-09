LumiThera, Inc. präsentiert das Valeda Light Delivery System auf dem 18. Kongress der European Society of Retina Specialists (EURETINA) in Wien, Österreich

Seattle (ots/PRNewswire) - LumiThera® Inc., einMedizinprodukteunternehmen im kommerziellen Stadium das sich auf dieEntwicklung von Photobiomodulations-(PBM)-Therapien beiAugenerkrankungen spezialisiert hat, gab bekannt, dass es an derkombinierten Veranstaltung der 18. EURETINA-Jahrestagung und des 36.Kongresses der European Society of Cataract and Refractive Surgeons(ESCRS) teilnehmen wird, die vom 20. bis 26. September 2018 in Wien,Österreich, stattfindet.EURETINA fördert aktiv neue diagnostische Entwicklungen,Fortschritte in der vitreoretinalen Chirurgie, die Entwicklung undAnwendung neuer Medikamente und Veränderungen in der Behandlung derMakuladegeneration.LumiThera wird in der Messehalle das Valeda(TM) Light DeliverySystem zur Behandlung von trockener altersbedingterMakuladegeneration (AMD) vorstellen und ein Symposium zurPBM-Technologie mit dem Titel "Photobiomodulation: Eine innovative,mitochondrienorientierte Therapie bei trockener AMD und anderenAugenkrankheiten" am 20. September veranstalten."Valeda ist unser erstes kommerzielles Produkt und wir freuen uns,es auf der EURETINA vorzustellen", sagte Clark E. Tedford, Presidentund CEO von LumiThera. "Wir freuen uns auch, ein Symposium zum ThemaPBM mit vier Experten aus dem Bereich der Augenheilkunde zu sponsern.Wir glauben, dass das Symposium Forschern und Ärzten den Hintergrund,die Wissenschaft und den Patientennutzen der PBM-Therapie näherbringen und die neuesten Erkenntnisse über die Entwicklung des ValedaLight Delivery Systems zur Behandlung der trockenen AMD aufzeigenwird."Ich forsche seit vielen Jahren an PBM bei okulären Indikationenund die Bemühungen von LumiThera, diese Therapie den Ärzten undPatienten zugänglich zu machen, sind unglaublich", kommentierte Dr.Janis Eells, Professorin an der University of Wisconsin-Milwaukee."Ich freue mich, das PBM-Symposium zu moderieren und andere über dasPotenzial der PBM-Therapie bei Augenerkrankungen aufzuklären."LumiThera präsentierte im Mai 2018 auf der ARVO-Konferenz dieTop-Line-Daten der LIGHTSITE I-Studie und hat eine multizentrischeStudie in Europa in Planung, die in Kürze beginnen soll, um denklinischen und anatomischen Nutzen mit dem Valeda Light DeliverySystem weiter zu unterstützen. Die Therapie besteht aus einer Reihevon lichtbasierten Behandlungen der Netzhautzellen, die zu einerverbesserten Energieproduktion führen und Entzündungen, Ischämie undStoffwechselstörungen bekämpfen, die zu Krankheiten beitragen.Informationen zu LumiThera, Inc.LumiThera ist ein Medizinprodukteunternehmen im kommerziellenStadium mit Schwerpunkt auf der Behandlung von Menschen, die anStörungen und Erkrankungen der Augen leiden, darunter trockenealtersbedingte Makuladegeneration, eine der häufigsten Ursachen vonErblindung bei Erwachsenen über 65 Jahren. Das Unternehmen istführend bei der Anwendung der Photobiomodulation (PBM) zur Behandlungakuter und chronischer Störungen und Erkrankungen der Augen. DasUnternehmen entwickelt das praxisbasierte Valeda Light DeliverySystem, das von Augenärzten als medizinische Behandlung eingesetztwird.Das Valeda Light Delivery System hat die Genehmigung erhalten, dasCE-Zeichen von einer benannten EU-Stelle zu verwenden, wie es für diegewerbliche Nutzung in der Europäischen Union erforderlich ist.Valeda ist nicht durch die Food & Drug Administration (FDA) in denUSA zugelassen.2018 LumiThera, Inc. alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:Clark Tedford1-360-536-5119ctedford@lumithera.comOriginal-Content von: LumiThera Inc., übermittelt durch news aktuell