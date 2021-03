Lumentum Holdings Aktie: Warum dieser Analyst optische Aktien austauscht!

Es ist an der Zeit, bei der Optik-Aktie Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) auszusteigen und stattdessen den Bestand an NeoPhotonics Corporation (NASDAQ:NPTN) aufzustocken, so ein Analyst von Rosenblatt Securities. Ryan Koontz stufte die NeoPhotonics-Aktie von “Neutral” auf “Buy” hoch und erhöhte das Kursziel von $12 auf $16. Gleichzeitig stufte der Analyst die Aktien von Lumentum von “Buy” auf “Neutral” ab und reduzierte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung