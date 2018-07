Lumenis stellt auf der Aesthetic Show 2018 seine hochleistungsfähige, temperaturgesteuerte HF-Ganzkörperbehandlung gegen Hautlaxität und Cellulite NuEra(TM) tight vor

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Lumenis Ltd. (https://www.lumenis.com), das weltweit größteenergiebasierte Medizinproduktunternehmen für ästhetische,chirurgische und augenheilkundliche Anwendungen, das auf eine50-jährige Vergangenheit mit Innovationen zurückblicken kann, stelltheute NuEra tight(https://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Products/NuEra-tight)vor, eine nichtinvasive, intelligente, temperaturgesteuerteTechnologie für die oberflächliche und tiefe Erwärmung, die eineVielzahl von Konditionen wie Hautlaxität und das Auftreten vonCellulite behandelt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/541530/Lumenis_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/713733/Lumenis_NuEra.jpgLumenis wird mit mehreren Aktivitäten auf der Aesthetic Show 2018in Las Vegas vom 6. bis 8. Juli 2018 die neueste Ergänzung ihresPortfolios, NuEra tight, präsentieren. Das von der FDA zugelasseneHochleistungsgerät wird an zwei separaten Ständen vorgestellt. DieGäste können sich über die leistungsstarke, temperaturgeregelteHF-Technologie zur Behandlung von problematischen Bereichen um Bauch,Gesäß, innere und äußere Oberschenkel, Oberarme, Ellenbogen, Knie,BH-Bereich und Rückenfett sowie um Augen, Mund, Wangen und Halsinformieren."Mit NuEra tight rundet Lumenis ihr Repertoire an ästhetischenLösungen ab", so E. M. Zimmerman, MD, Schönheitschirurg, Nevada. "Einerheblicher Prozentsatz erwachsener Frauen ist von einem gewissenGrad von Cellulite betroffen und mit dieser schnellen, komfortablenund nicht-invasiven Behandlung erhalten meine Patienten dasgewünschte bessere Aussehen. Dank der temperaturgesteuertenTechnologie von APIC ist gleichzeitig die Sicherheit gewährleistet."NuEra tight verwendet "Automatic Power and Impedance Control"(APIC), die nächste Generation temperaturgesteuerter Technologie, umSicherheit und Effizienz sicherzustellen. Mit APIC wird dieHF-Leistung auf die Zieltemperatur erhöht und liefert dadurch einepräzise Erwärmung der Hautoberfläche mit vorhersagbaren Resultaten.Diese leistungsstarke HF-Technologie strahlt bei 470 kHz und hoherLeistung von 250 W die erforderliche Wärmemenge ab - präzise und tief-, um eine optimal effektive, komfortable Behandlung mitgleichbleibend erfolgreichen Ergebnissen zu garantieren."Wir sind stolz darauf, mit NuEra tight eine neue Ära schneller,effektiver und vielseitiger Behandlungen für Körper und Gesichteinleiten zu können", so Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis. "Lumenisist seit jeher auf der Suche nach Möglichkeiten, unser Know-how imBereich der HF-Technologien zu erweitern. Wir freuen uns deshalbbesonders, ein für Patienten angenehmes und beruhigendes Verfahrenanbieten zu können, mit der alle Bereiche schnell, sicher undeffizient behandelt werden können."Am Wochenende wird Lumenis auf der diesjährigen Aesthetic Show miteinem Symposium vertreten sein, bei dem Ärzte ausführlicheInformationen über die neuesten Innovationen im Bereich der HF-Wellenzur Verfügung stellen werden. Schwerpunktthemen sind monopolare,bipolare und TriPollar-Technologien sowie Live-Demonstrationen desNuEra tight und des innovativen Geräts von Lumenis, Legend Pro(https://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Products/Legend-Pro).Neben dem Symposium, dessen Schwerpunkt auf HF liegt, wird Lumenisaußerdem an zwei Ständen auf der Ausstellungsfläche präsent sein. AmHauptstand (#609) werden alle Angebote von Lumenis vorgestellt undTeilnehmer können ihre "3 in 1" Super OxyGeneO-Gesichtsbehandlungenselbst hautnah erleben. Auf dem zweiten Stand (#628) werden die HF-Technologien in ihrem Portfolio, NuEra tight und Legend Pro, vorgestellt. Bitte besuchen Sie lumenis.com für weitere Informationen über die Produktfamilie von Lumenis. Informationen zu Lumenis: Lumenis ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der minimalinvasiven klinischen Lösungen für den chirurgischen, augenheilkundlichen und ästhetischen Markt und ist ein weltbekannter Experte für die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer energiebasierter Technologien, einschließlich Laser, Intense Pulsed Light (IPL) und Hochfrequenzen (HF). Seit 50 Jahren verbessern die bahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungsoptionen und haben zu zahlreichen technologischen und klinischen Goldstandards geführt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für zuvor nicht heilbare Erkrankungen sowie fortschrittliche Technologien entwickelt, die existierende Behandlungsmethoden revolutioniert haben. Lumenis ist ein Portfoliounternehmen der XIO Group, einer globalen Alternative Investment-Firma mit Sitz in London, die von ihren vier Gründern Athene Li, Joseph Pacini, Murphy Qiao und Carsten Geyer geleitet wird. ZukunftsgerichteteAussagen sind oft durch die Verwendung zukunftsweisender Wörter wie"könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen","weitergehen", "glauben", "sollte", "beabsichtigen", "planen","projizieren" oder anderer ähnlicher Wörter gekennzeichnet, die abernicht die einzige Weise zur Erkennung dieser Aussagen darstellen.Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellenSchätzungen und Prognosen der zukünftigen Ergebnisse oder Trends vonSeiten unserer Geschäftsführung. Die tatsächlichen Ergebnisse könnensich aufgrund bestimmter Risiken und Unsicherheiten wesentlich vonden vorhergesagten unterscheiden. Diese zukunftsbezogenen Aussagenwerden nur aus der heutigen Sicht der Dinge zum Zeitpunkt dieserPressemitteilung abgegeben. 