Lumenis präsentiert die neue Plattform für Laser-Haarentfernung LightSheer QUATTRO bei der 22. Ausgabe des Master Course on Ageing Science (IMCAS)

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) - Lumenis Ltd. (http://www.lumenis.com/), dasweltweit größte, energiebasierte Medizintechnikunternehmen für ästhetische,chirurgische und ophthalmische Anwendungen, gibt die Einführung seiner neuestenPlattform LightSheer Quattro bekannt. Nach einem erfolgreichen Start in den USAim Jahr 2019 wird die Plattform auf der Konferenz des 22. International MasterCourse on Aging Science (IMCAS) in Paris, Frankreich, vom 30. Januar bis zum 1.Februar 2020 vorgestellt. Der Lumenis-Stand hat die Nummer N242.Light Sheer Quattro ist die neueste Ergänzung der Premium-Produktfamilie LumenisLightSheer, die sich an der Spitze des Marktes als Flaggschiff-Lösung in derBranche der Dioden-Laser-Haarentfernung positioniert. Das System bietet klinischbewährte Laser-Haarentfernungsbehandlungen für alle Hauttypen mit Wellenlängenvon 805 nm oder 1060 nm, ohne Ausfallzeit sowie für die Behandlung pigmentierterund vaskulärer Läsionen. Die neueste Ergänzung der LightSheer-Produktfamilieermöglicht es Ärzten, durch die Kombination von durch High-Speed-Vakuumunterstützte Technologie mit der Kühltechnologie ChillTip(TM) mit integriertemKontakt hervorragende klinische Ergebnisse zu liefern und Kunden angenehme,effektive, schnelle und sichere Behandlungen zu bieten. Das kompakte undtragbare LightSheer Quattro-System ist aufrüstbar und eine großartige Ergänzungfür ein medizinisches Spa oder eine Arztpraxis, ob mit Erfahrung oder neu in derBranche."Das LightSheer Quattro ermöglicht es mir, die Behandlungen mit Zuversichtanzupassen, alle Hauttypen zu behandeln und für jeden Patienten optimaleErgebnisse zu erzielen", so Dr. Marco Lucrezio aus Ugento (LE) - Italien. "MeinePatienten genießen kurze und komfortable Behandlungen mit langanhaltendenErgebnissen", fügte Dr. Lucrezio hinzu."Lumenis freut sich, unsere neueste Ergänzung der LightSheer-Produktlinieeinzuführen, eine Lösung für alle, die ein bewährtes und vielseitigesLaser-Haarentfernungssystem suchen", sagte Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis."Die LightSheer-Technologie und -Marke sind seit über 20 JahrenBranchenmaßstäbe, angetrieben von etablierten, bewährten klinischen Vorteilen."Lumenis wird LightSheer Quattro(TM) auf der IMCAS-Konferenz im Januarvorstellen. Auf der Veranstaltung wird Lumenis auch weitere führende Systemevorstellen, darunter: Legend Pro+ (RF-unterstützte Behandlung mit ultradünnenElektroden kombiniert mit direktem Strom, TriPollar® RF,DMA(TM)-Muskelstimulation und TriFractional(TM)), SPLENDOR X (Alexandrite undNd:Yag unterstützt von BLENDX-Technology) und NuEra tight(temperaturkontrollierte RF-Technologie für Hautstraffung und zur Behandlung vonCellulitis und schlaffer Haut). Bitte besuchen Sie https://lumenis.co.uk/solutions/aesthetic/news-events/events/imcas-world-congress-2020/, um einendetaillierten Zeitplan der Aktivitäten der Konferenz zu erhalten. Um weitereInformationen über die Lumenis-Produktfamilie zu erhalten, besuchen Sie bitteden Lumenis-Stand (Nr. 242).Über LumenisLumenis ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet derminimal-invasiven klinischen Lösungen für den chirurgischen, ophthalmologischenund ästhetischen Markt und ist ein weltbekannter Experte für die Entwicklung undVermarktung innovativer energiebasierter Technologien, einschließlich Laser,intensives gepulstes Licht (IPL) und Hochfrequenz (RF). Seit 50 Jahren haben diebahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungen neu definiert undzahlreiche technologische und klinische Goldstandards gesetzt. Lumenis haterfolgreich Lösungen für bisher nicht behandelbare Erkrankungen sowiefortschrittliche Technologien entwickelt, die bestehende Behandlungsmethodenrevolutioniert haben. Lumenis ist ein Portfoliounternehmen der XIO Group, einemglobalen Unternehmen für alternative Anlagen. 