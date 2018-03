Lumenis ist stolz darauf, Scars II, die zweite internationale Konferenz zur Narbenbehandlung in Israel zu unterstützen

Yokneam, Israel (ots/PRNewswire) -Lumenis Ltd. (http://www.lumenis.com/), das weltweit größteenergiebasierte Medizinproduktunternehmen für chirurgische,ästhetische und augenheilkundliche Anwendungen, kündigte an, dass eswieder die internationale Konferenz zur Narbenbehandlung in Israelunterstützen wird, die am 21. und 22. März 2018 zum zweiten Mal inTel Aviv stattfinden wird.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/541530/Lumenis_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655985/Lumenis_is_Proud_to_Support_Scars_II.jpg )Bei der ersten Konferenz zur Narbenbehandlung im vergangenen Jahrermöglichte es diese internationale Veranstaltung wichtigenMeinungsführern aus den USA, Europa und Israel, sich zu treffen undwichtige neue Studien und Protokolle zur Patientenversorgungmiteinander zu teilen. Unter ihnen waren Dr. Jill Waibel, Dr. PeterShumaker, Dr. Mateo Tretti Clementoni und andere führende Experten,die über die einzigartige Lösung für die Behandlung schwerer Narben,Lumenis UltraPulse® SCAARFX(TM), sprachen."Die Behandlung von Narben ist meine Leidenschaft und dieinternationale Narbenkonferenz im vergangenen Jahr 2017 war eine derinformativsten Sitzungen zu diesem Thema", sagte Dr. Matteo TrettiClementoni. "Lumenis produziert eine Vielzahl von Geräten,einschließlich des UltraPluse CO2, des ResurFX(TM) (1565 nm,nicht-ablativ, fraktional) und des IPL mit Opt(TM), die es mirerlauben, die meisten der Narben, die ich bei meiner täglichenTätigkeit sehe, zu behandeln. Die Nutzung ihrer Geräte, sei eseinzeln oder kombiniert, versetzt uns nicht nur in die Lage, dieMerkmale einer Narbe zu ändern, sondern auch wirklich dieLebensqualität der Patienten zu verbessern."Unter der Leitung des Tel Aviv Medical Center, Ichilov, inZusammenarbeit mit der Israel Society of Dermatology and Venereology,der israelischen Gesellschaft für dermatologische Chirurgie, und derisraelischen Gesellschaft für plastische und ästhetische Chirurgiewird die Konferenz Experten der Gemeinschaften für plastischeChirurgie, Ästhetik und Dermatologie aus aller Welt zusammenbringen,um die neuesten, innovativen Praktiken bei der Narbenbehandlung undÄsthetik zu erforschen."Lumenis ist stolz darauf, die zweite internationale Konferenz zurNarbenbehandlung in Israel zu unterstützen", sagte Tzipi Ozer-Armon,CEO von Lumenis. "Wir sind sehr stolz auf unsere bedeutenden Lösungenfür Narbenbehandlungen, die nicht nur die Sichtbarkeit von Narbenbeeinflussen, sondern auch die Lebensqualität der Patienten, diedarunter leiden."Es werden Vorträge zu einer Vielzahl von Themen gehalten,einschließlich Narbenminderung und -heilung, Chirurgie und Trauma,Therapien für medizinisches Management, Laser- und Lichttherapie,Akne-Narben und Schwangerschaftsstreifen, um nur einige zu nennen.Zusätzlich zu den Präsentationen und einem Live-Workshop zurNarbenbehandlung wird eine umfangreiche, professionelle Ausstellungstattfinden, bei der die weltweit neuesten bahnbrechendenInnovationen in der Medizintechnik und der pharmazeutischen Industrievorgestellt werden, darunter ein Bereich mit den bahnbrechendenNeuigkeiten von Lumenis wie UltraPulse® SCAARFX(TM)(http://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Products/UltraPulse), derMulti-Applikationsplattform M22(TM)(http://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Products/M22) undAcuPulse(TM)(http://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Products/AcuPulse).Am Mittwoch, dem 21. März, und Donnerstag, dem 22. März, werdenUltraPulse® SCAARFX(TM), die Multi-Applikationsplattform M22(TM) unddie komplette ästhetische Workstation AcuPulse(TM) im Mittelpunkt vonüber 20 Vorträgen der Konferenz Scars II stehen. Zu den Höhepunktengehören der Live-Workshop zur Narbenbehandlung mit weltbekanntenExperten, "Linderung von Schmerz und Juckreiz (Ameliorating pain anditch)" von Dr. William Norbury, "Algorithmus fürLasernarbenbehandlung (Algorithm for laser scar treatment)" von Dr.Matteo Tretti Clementoni und vieles mehr. Ein ausführliches Programmfinden Sie unter lumenis.com (http://www.lumenis.com/Solutions/Aesthetic/Events/scars-ii-the-2nd-international-scar-treatment).Über LumenisLumenis ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet derminimal-invasiven klinischen Lösungen für den chirurgischen,augenheilkundlichen und ästhetischen Markt und ist ein weltbekannterExperte für die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativerenergiebasierter Technologien, einschließlich Laser, Intense PulsedLight (IPL) und Radio-Frequenzen (RF). Seit 50 Jahren verbessern diebahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungsoptionenund haben zahlreiche technologische und klinische Goldstandardsaufgestellt.Lumenis hat erfolgreich Lösungen für zuvor nicht heilbareErkrankungen sowie fortschrittliche Technologien entwickelt, diebestehende Behandlungsmethoden revolutioniert haben. 