LumX weist im ersten Halbjahr erneut einen Verlust aus

Zürich (awp) - Der Hedgefonds-Anbieter LumX (früher Gottex Fund Management) hat im ersten Halbjahr 2018 erneut einen Verlust hinnehmen müssen. Unter dem Strich verblieb ein Reinverlust in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar nach einem Fehlbetrag in der Vorjahresperiode von 4,1 Millionen, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

Der Bruttoertrag halbierte sich beinahe auf 3,86 Millionen Dollar und auch der Nettoertrag ging deutlich

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten