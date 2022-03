Lululemon Athletica-Aktie: Steigen die Gewinne weiterhin?

Die Aktien von Lululemon Athletica Inc. (LULU) sind am Dienstag im erweiterten Handel um mehr als 7 % gestiegen, nachdem das Unternehmen einen Gewinn für das vierte Quartal gemeldet hatte, der im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen ist, was vor allem auf die hohen Einnahmen zurückzuführen ist. Der Quartalsgewinn übertraf die Schätzungen der Wall Street, während der Umsatz im Rahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung