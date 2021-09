Lululemon Aktie: Die Stimmung verstehen!

In der CNBC-Sendung “Options Action” sagte Mike Khouw, dass am Dienstag bei Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ:LULU) Puts mehr als das 2,8-fache des durchschnittlichen täglichen Volumens an Put-Optionen ausmachten als Calls.

Das Unternehmen wird am Mittwoch nach der Glocke seine Ergebnisse bekannt geben, und der Optionsmarkt deutet eine Bewegung von 6 % in beide Richtungen an. Die Aktie bewegt sich im Durchschnitt um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung