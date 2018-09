Lukoil-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Lukoil ist in den vergangenen Tagen relativ stark geschwankt. Der Wert befindet sich aus Sicht von Chartanalysten in einem Aufwärtstrend, der allerdings durch steigende Notierungen nunmehr bestätigt werden müsse. In diesem Fall wäre eine Kursentwicklung von etwa +20 % vorstellbar.

Im Einzelnen: Lukoil schickt sich nun wieder an, die bisherige 10-Jahres-Grenze bei 61,68 Euro vom 31. Juli 2018 anzugreifen. Sofern dieser Punkt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.