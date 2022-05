Lukoil Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Am 26.05.2022, 01:53 Uhr notiert die Aktie Lukoil Pjsc an ihrem Heimatmarkt MICEX Main mit dem Kurs von 3942 RUB. Das Unternehmen gehört zum Segment "Integriertes Öl und Gas".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Lukoil Pjsc lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Lukoil Pjsc in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Dividende: Derzeit schüttet Lukoil Pjsc nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 0,65 Prozentpunkte (7,73 % gegenüber 7,08 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Lukoil Pjsc derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6193,32 RUB, womit der Kurs der Aktie (3942 RUB) um -36,35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4819,64 RUB. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -18,21 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

