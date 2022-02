Lukoil-Aktie: Zu früh zum Aufatmen?

Nachdem die Lukoil-Aktie gestern Vormittag um mehr als 50 Prozent nachgab, setzte die Aktie des russischen Ölriesen am Nachmittag zu einer Erholungsrallye an und konnte rund die Hälfte ihrer vormittäglichen Verluste wieder kompensieren. Auch heute im Morgenhandel ist die Lukoil-Aktie mit rund sieben Prozent satt im Plus. Ist die Situation doch nicht so hoffnungslos wie gedacht?

Keine direkten Sanktionen

Niemand weiß es. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung