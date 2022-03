Lukoil-Aktie: Warum es noch schlimmer kommen könnte!

Als „Handel“ kann die aktuelle Situation an der Börse aber kaum beschrieben werden. Neben einem verkürzten Handelstag, sind Leerverkäufe an der Börse weiterhin untersagt. Zeitgleich verlangt Russland von seinen Öl- und Gaskunden, wie der EU, dass diese ihre Rechnungen in Rubel statt in Euro oder Dollar zahlen sollen. Das birgt Konfliktpotenzial.

Putin verlangt Rubelzahlungen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung