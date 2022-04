Lukoil-Aktie: Im Plus!

Die Lukoil-Aktie konnte in der aktuellen Handelswoche um über zwölf Prozent an der Moskauer Börse zulegen. Anleger sollten dieses Kursplus jedoch mit einer gewissen Vorsicht zur Kenntnis nehmen, denn ausländische Investoren sind wahrscheinlich so gut wie nicht am Handel in Moskau beteiligt, weshalb der Kurs kein Abbild der Realität ist. Wie könnte es mit der Lukoil-Aktie weitergehen?

