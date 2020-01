Lukoil Aktie: Konsolidierung setzt ein!

Lukoil Aktie | ISIN:US69343P1057 | WKN:A1420E

Aktuelle Situation im Wochenchart: Die Idee war im letzten Artikel bereits präsent, dass sich eine Korrektur erstrecken kann. Diese nimmt nun Form an. Denn es bilden sich bereits rote Kerzen aus, welche für fallende Kurse stehen. Trotzdem macht sich dieses Wertpapier noch sehr gut, in Anbetracht der Gesamtlage am Öl-Markt. Wir sehen dort stärkere Verluste und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung